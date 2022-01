Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 gennaio 2022/ Previsioni Leone, Sagittario e Ariete…

Torna l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento concederemo molto spazio ai segni di Fuoco, grazie alle previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete smaniosi di conoscere che cosa riserverà la giornata odierna, domenica 30 gennaio 2022, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non resta allora che scorrere questo articolo verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “Tu sei un vincente. In questo periodo ci sono delle sfide importanti, ma ci sono anche delle persone che sono contro di te. Il Leone quando ha un incarico lo porta avanti al meglio, quindi possono arrivare anche incarichi di grande prestigio, però attenzione a quelli che sono contro di te, agli invidiosi, a quel Saturno opposto che rappresenta il fatto che tu hai una grande possibilità di vincere, ma anche di scontrarti con delle persone che non sono leali. Attenzione, quindi, ai nemici”.

Viriamo adesso sulle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario, che è pieno di iniziative, pieno di idee: forse c’è qualcuno che non capisce il tuo modo di fare, ma sappiamo che il Sagittario è estemporaneo nelle sue decisioni e forse è proprio questo che ti piace, quando improvvisamente devi fare una cosa che fino a ieri sembrava impossibile. La vita deve stupirti e in questo senso tu hai una netta connessione con il tuo segno opposto, il segno dei Gemelli. Se in amore c’è una persona che non ti stupisce ma ti affligge, è probabile che tu cerchi quantomeno una piccola fuga. Tornerai a essere ottimista anche per il lavoro.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. Un po’ agitata questa giornata per il segno dell’Ariete. C’è un’agitazione attiva, che è quella che ti mette in condizione di parlare e sfidare il mondo e una passiva che magari non piace a un segno così potente: noi siamo in una condizione assolutamente attiva. Quindi l’Ariete se oggi fa delle scelte, e soprattutto dice delle cose, se si impone, non sbaglia. Venere però è ancora in aspetto strano. È una Venere che quest’anno pesa, perché da diverse settimane offre più ostilità e più che altro ogni tanto non c’è il tempo per amare, oppure bisogna dedicarsi un po’ di più al lavoro. Concentrati e fornisci agli altri la tua saggezza, non la tua voglia di buttare all’aria tutto. In altre parole, cerca di essere cauto nelle relazioni.



