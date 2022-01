Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 gennaio 2022/ Vergine, Capricorno e Toro: chi al top?

Quest’ultima domenica del mese non può avere inizio senza le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, rivolte a tutti gli amanti dell’astrologia. In questo spazio ci occupiamo dei segni di Terra e delle indicazioni fornite dall’astrologo nell’abituale appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto concerne la giornata di oggi, domenica 30 gennaio 2022?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno della Vergine e del Capricorno?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno della Vergine è il seguente: è una domenica importante ,che permette di rimettersi in gioco e chi lavora in proprio avrà qualcosa di più. Se hai in mente qualche situazione importante, cerca di svilupparla. Magari anche un progetto di coppia: tu sei valorizzato al meglio, ma i rapporti di collaborazione, i contatti con i soci, sono pesanti, per questa posizione di Giove in opposizione. Puoi vincere? Assolutamente sì! A cavallo tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio sarà addirittura il periodo migliore e vale anche per l’amore.

Spazio ora al Capricorno nell’oroscopo Paolo Fox: Marte, Venere, Mercurio, Giove e Urano sono tutti pianeti a favore. È probabile che in questi giorni però arrivi anche una situazione particolare nell’ambito del lavoro. Per esempio potresti anche pensare di chiudere un tipo di rapporto lavorativo e di cambiarlo e poi, entro tre settimane, dovrai affrontare un discorso o magari dovrai semplicemente discutere sul tuo nuovo ruolo. Di questa cosa dovranno pagar pegno soprattutto coloro che lavorano come dipendenti, mentre i lavoratori in proprio sapranno cosa fare. Discussioni importanti proprio agli inizi di febbraio. Amore sempre protetto: Giove aiuta le coppie che si vogliono bene.

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox inerente ai segni di Terra con il Toro. Continua l’ascesa del segno del Toro, visto che Marte, Giove, Venere e Mercurio sono tutti favorevoli e c’è una splendida sensualità. Il Toro può contare su questa ottima Venere, visto che sono in arrivo grandi emozioni: ci si può dedicare all’amore, ai progetti e si penserà anche meglio con l’arrivo della primavera e dell’estate. Un’emozione importante anche in questo week-end è premiata dalle stelle.



