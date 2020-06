Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 giugno 2020/ Amore e Lavoro, quali i segni top e flop?

L‘oroscopo di Paolo Fox torna puntuale su LatteMiele, ecco i segni al top per oggi 30 giugno 2020. I Gemelli hanno un bel cielo che potrebbe permettere di costruire qualcosa di importante. C’è in mente una rivoluzione, con la voglia di cambiare per migliorare dopo un periodo non facilissimo. Il Cancro è in crescita, in questo periodo riesce a fare le cose meglio rispetto al passato, con determinazione e voglia di raggiungere i risultati. Si è forti e pronti a centrare diversi obiettivi messi nel mirino. Il Leone si trova una Venere favorevole nell’orbita e così sarà fino a settembre prossimo. C’è grande bisogno d’amare e la voglia di trovare una persona in grado di dare quello che si cerca da tempo. Lo Scorpione vivrà due giornate molto intriganti tra oggi e domani. Le intuizioni che si avranno potranno permettere di dare delle dritte anche alle persone che sono vicine.

Oroscopo Amore – Il cielo è interessante per l’Ariete per quanto concerne le situazioni di carattere amoroso. Se in questo momento non si vive una storia, sicuramente si potrà trovare la forza di scavare dentro per riuscire a dare una risposta ai propri desideri. Chi ha una storia vive invece in un momento complicato, ad agosto si dovrà prendere una decisione. I Gemelli sono pronti a vivere un momento intrigante in cui decidere cosa fare senza avere dei rimorsi. Il Leone vive un momento in cui ha grandissima voglia di amare. Venere è favorevole e sarà attiva fino a settembre, dando così una mano proprio in questa direzione. Da marzo il segno dei Pesci vive con perplessità le questioni amorose, col rischio di ritrovarsi a dover affrontare diverse situazioni con preoccupazione. Servirà forza e determinazione per arrivare a quello che si vuole. Il Capricorno è uno che prima di prendere una decisione cerca di essere sempre e comunque molto attento. Non fa le cose infatti a caso, anzi cerca di arrivare al dunque sempre per gradi.

Oroscopo Lavoro – I Gemelli devono fare delle scelte, potrebbero anche a questo punto decidere di prendere una strada nuova rispetto al passato. Il Toro vive alcune giornate confuse, tra oggi e domani ci sarà agitazione e il rischio di non riuscire a raggiungere i proprio obiettivi. I Gemelli devono pensare al futuro, perché sembrano pronti a costruire qualcosa di importante che possa lasciare il segno. Anche perché verso la fine di questo 2020 arriverà un Saturno attivo e in grado di regalare un cambio di passo. Si deve comunque avere la forza e la pazienza per mettersi in gioco e riuscire a raggiungere i propri risultati. Il Cancro potrebbe presto ricevere delle ottime risposte sul lavoro. Non è da escludere che se si è in ballo verso la conquista di qualcosa si potrà arrivare a raccogliere frutti già molto presto. Se la Vergine inizia a lavorare qualcosa di importante è appagato, ma deve comunque riuscire anche a trovare le giuste coordinate per evitare ulteriori problemi. I Pesci vivono un momento decisamente interessante, anche perché di fronte a qualsiasi chiusura ci sono sempre delle aperture.



