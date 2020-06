Oroscopo Paolo Fox oggi 30 giugno 2020/ Leone, Toro, Acquario, Gemelli

Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 giugno 2020: Toro e Gemelli

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista. Il Toro ha di fronte 48 ore confuse. Oggi martedì e domani si è in uno stato di massima agitazione. Si è forti e schietti ma ogni tanto si ha a che fare con le persone poco chiare. Attenzione alla forma fisica.

I Gemelli dovrebbero costruire qualcosa di importante, Saturno attivo verso la fine dell’anno e ora si ha in mente una sorta di rivoluzione. I segni d’aria in questi giorni stanno costruendo qualcosa di importante. Sicuramente va bene ma si deve avere pazienza. In amore è un momento in cui si potrebbe anche decidere cosa fare nella vita ma non avendo rimorsi. Sia che si decida di andare via sia che si decida di restare è il segno stesso a dover fare le scelte.

Scopri l’oroscopo di Acquario e Leone

E ora ecco altri due segni studiando l’oroscopo di Paolo Fox. L’Acquario sta migrando verso altre concezioni di vita e questa migrazione non deve essere bloccata. La spinta diventa positiva e sarà di riferimento in tutte le prossime settimane. Ogni situazione è importante se si lascia libera la capacità di iniziativa.

Il Leone ha un grande bisogno di amare e questa Venere favorevole importante sarà attiva fino a settembre. Diversi mesi di tempo ci sono per fare ricerche ed anche per fare cose piacevoli. Pazienza nel lavoro. Tante persone non meritano di essere guardate. Fase particolare perché nonostante l’agitazione le novità sono poche.



