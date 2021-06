Oroscopo Paolo Fox oggi 30 giugno 2021/ Ariete, Leone e Sagittario che giornata sarà?

Ecco le previsioni per i segni di Fuoco secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Leone e Sagittario per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di mercoledì 30 giugno 2021.

Segni di fuoco, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox su amore e salute

Per i nati dell’Ariete, situazione molto particolare per i nati del segno, perché in questa parte centrale della settimana sembra davvero importante mantenere tutto sotto controllo. Innanzitutto io spero, con tutto il cuore, che Giugno abbia portato qualche piccola novità: un movimento, una proposta, rispetto ai silenzi e ai blocchi di inizio anno.

Siete nati sotto il segno del Leone? Secondo l’oroscopo Paolo Fox è il momento di pensare ai sentimenti, innanzitutto perché tu sei una persona molto attraente e adesso lo diventerai ancora di più, con Venere e Marte attivi. Posso dire che i primi giorni di Luglio sono veramente unici, da questo punto di vista: Venere è già entrata da un paio di giorni nel segno e Marte è già arrivato. Solo un piccolo conflitto può nascere se la tua storia non è più valida e cerchi un’alternativa. Questo è un oroscopo talmente interessante, per i sentimenti, che può portare anche qualche burrasca. Per esempio, se hai un amante attenzione! Perché questo è un periodo che può far saltare gli altarini.

Per il Sagittario molto interessante la situazione che riguarda i primi dieci giorni di Luglio. Se siete alla ricerca di un amore, se volete fare degli incontri, Luglio è il mese giusto. Magari, per i single, qualche incontro c’è stato in Giugno, ma non così eclatante, oppure avete trovato delle persone che si volevano appiccicare: lo dico soprattutto a quelli che sono reduci da una separazione, o cercano alternative senza promettere nulla. Spesso il Sagittario, da questo punto di vista, è molto cauto: prima di dichiarare eterno amore, aspetta, pensa e cerca anche di divertirsi. Ci vuole un po’ di comprensione nelle coppie di vecchia data.

L’oroscopo Paolo Fox: Ariete, Leone e Sagittario, tutto sul lavoro

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per l’ Ariete Luglio è il mese degli incontri, il mese delle relazioni che contano e in questo senso posso pensare non solo alle relazioni d’amore, ma anche quelle di lavoro: se devi portare avanti delle proposte per l’autunno, avrai molta forza in più. Sul lavoro se siete del Leone: nuovi incarichi, nuovi progetti, ma qualcosa da affinare, anche se è probabile che tu abbia preso il posto di qualcuno e che tu debba sostituire una persona. Magari hai in mente un nuovo percorso, dopo che se ne è chiuso, qualche mese fa, un altro.

