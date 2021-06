Oroscopo Paolo Fox oggi 30 giugno 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci: Amore e Lavoro

I Segni di Acqua scoprono tutte le previsioni che li riguardano svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di mercoledì 30 giugno 2021. Le previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, salute e lavoro per i segni di Acqua

Per i nati sotto il segno dello Scorpione in questo momento non siete del tutto sereni. C’é qualche persona che vi rema contro, c’è una persona, forse nel lavoro o in amore, che vi crea qualche difficoltà. In realtà siete un po’ controversi, anche nei vostri pensieri, perché a volte vi sta bene tutto e il giorno dopo non vi sta bene nulla. I più filosofi hanno deciso di staccare la spina: se ne vanno per conto proprio, non danno retta a nessuno, ma quanti avranno la capacità di fare questo? Quanti avranno la possibilità di staccare i pensieri da tutto ciò che non va, da tutto ciò che è negativo?

Oroscopo Paolo Fox 29-30 giugno 2021/ Le stelle sorridono a Sagittario e Capricorno

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox per i Pesci mi piace questo cielo e la giornata di oggi è molto interessante: Giove fa capolino nel tuo segno e sarà splendido nel 2022. Tu stai già pensando a qualcosa per l’autunno e magari hai accettato un lavoro, però in cambio di un premio o hai accettato un contratto, ma da quest’autunno “si fa come dico io”. Insomma, progetti lungimiranti a lunga scadenza, ma sempre buoni progetti. Per il Cancro nasce qualcosa di buono in questo momento: proprio oggi abbiamo Sole e Luna in ottimo aspetto e potresti organizzare qualcosa di bello per il weekend, buone prospettive per l’autunno ecc. Ho già parlato di un Giove che ha fatto capolino in un segno d’acqua per poi tornarci definitivamente dall’anno prossimo e questo significa che stai ragionando sulle cose che devi impostare dall’autunno in poi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 giugno 2021/ Amore, Salute e Lavoro per Cancro, Scorpione

L’amore secondo l’Oroscopo Paolo Fox per Cancro, Scorpione e Pesci

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa infine di amore e dello stato di forma psicofisico per i Pesci: in amore in questi giorni cerchi comprensione, ma se vedi che la persona al tuo fianco (parlo soprattutto delle nuove storie), è un po’ interessata e sta con te per prendere qualcosa senza dare, ti arrabbierai tantissimo. Diciamo che a Luglio rivedrai le tue posizioni in amore, senza per questo pensare a separazioni o situazioni negative: semplicemente avrai gli occhi più aperti.

Per il Cancro è probabile che adesso ti proporranno qualcosa che al momento è innovativo, poco chiaro: non aspettarti subito un grande successo in autunno perché è solo un primo momento, questo legato alla seconda parte dell’anno, che porterà ad un 2022 di forza, che ti aiuterà a stabilire quali sono i percorsi migliori. In amore c’è feeling, novità, voglia di mettersi in gioco.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 giugno 2021/ La giornata per Gemelli, Bilancia e Acquario

© RIPRODUZIONE RISERVATA