Oroscopo Paolo Fox oggi 30 giugno 2021/ Previsioni per Gemelli, Bilancia e Acquario

I segni di Aria sono pronti a conoscere le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgare sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di mercoledì 30 giugno 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Gemelli, Bilancia e Acquario, amore e salute secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Si parte dalle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: sensazioni anche di libertà, perché Mercurio nel segno, per esempio, regala la voglia di fare cose nuove, di non essere più legati a vecchi percorsi. Sei stanco perché ti sei dovuto muovere, perché hai fatto le ore piccole. Non accavallare i pensieri.

Ora tocca alla Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox molto interessante il mese di Luglio, per le relazioni e molto interessante questo cielo, proprio per iniziare a pensare a quali sono le grandi prospettive dell’immediato futuro. Non eliminate il desiderio di stare con gli altri! Vi piacciono le persone che sono pronte a darvi qualcosa di più e questo è un momento molto intimo: lo dico alle coppie che hanno avuto dei problemi, per riscoprire emozioni perse nel passato.

Per l’Acquario è vero che vuoi vivere nuove emozioni, ma bisogna cercare di fare qualcosa di utile per te stesso. Iniziare progetti, senza finirli, sperare che il destino cambi, senza porsi alternative e soprattutto agire, è una cosa sbagliata.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni sul lavoro per i segni di Aria

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà sul fonte lavorativo per gli Acquario questo comunque è un momento che vede molti Acquario fare delle scelte che prima era impossibile fare: ecco perché io considero il 2021 l’anno delle grandi rivoluzioni. Per i Gemelli: i Gemelli, che hanno sempre tanta voglia di fare e di mettersi in gioco, è probabile che si sentano un po’ sottotono: colpa delle troppe sensazioni che si provano in questo periodo. Per la Bilancia: non bisogna colpevolizzarsi: se succede qualcosa nella tua vita che non funziona, d’altronde il mese di Giugno è stato un momento difficile per le relazioni e per le amicizie, non devi pensare a come recuperare o al perché è accaduto tutto questo, ma a cosa devi imparare da questa situazione. In altre parole: sempre andare avanti.

