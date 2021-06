Oroscopo Paolo Fox oggi 30 giugno 2021/ Salute e Lavoro per Toro, Vergine, Capricorno

Toro, Vergine e Capricorno sono i segni di Terra pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di mercoledì 30 giugno 2021 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox: salute e lavoro per Toro, Vergine e Capricorno

Per il Toro chi ora fa un nuovo lavoro, non è sicuro di avere il successo che merita, mentre chi fa un vecchio lavoro da sempre è un po’ stanco e magari ultimamente ha dovuto lasciar perdere qualcosa, perché non è stato bene.

Per la Vergine, l’oroscopo di Paolo Fox sottolinea come siete affaticati: cosa c’è che non va? Se ci sono delle trattative, compravendite, questioni legali o burocratiche in ballo, è normale che adesso siate stanchi. Questa è la classica giornata in cui vi potreste sentire nella piena confusione e in amore, nei rapporti con gli altri, ci vuole molta prudenza. Tu che ami l’ordine, dovrai essere un po’ più accomodante. Ricordo spesso, ai nati Vergine, che le teorie più accreditate parlano del “caos”, per la nascita dell’universo.

Per il Capricorno molto forti questo mercoledì, ma lievemente in calo tra giovedì e venerdì. In altre parole, “chi ha tempo, non aspetti tempo”. Al momento sarà molto importante ritrovare serenità ed è probabile che, in questi giorni, tu possa anche accettare un incarico, anche se con un po’ di disagio perché, dal punto di vista economico, il Capricorno è un po’ pensieroso. Vorresti qualcosa che ti dia serenità a lunga scadenza e invece è tutto part-time.

Segni di Terra, cosa dice l’Oroscopo di Paolo Fox sull’amore?

La rassegna dei segni di terra dell’Oroscopo Paolo Fox si chiude con le previsioni sull’amore per il segno della Vergine. Se l’universo è governato dal caos, la nostra razionalità dovrà essere un po’ limitata, altrimenti rischiamo di uscire pazzi. Per esempio, tutte le volte che finisce un amore, che finisce un’amicizia, perché arrovellarsi di continuo e chiedersi “perché è finita?”: probabilmente non c’era più nulla da dirsi, magari non c’è un perché. Bisogna accettare l’ineluttabile percorso delle situazioni e delle cose.

Per il Capricorno Amore in recupero, da Luglio. Per il Toro c’è qualcosa da ridire in amore. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono tante situazioni che meriterebbero di essere esaminate, però sono tutte un po’ precarie. Mi spiego meglio: ci sono delle tensioni che, se vengono riversate in amore, può nascere qualche conflitto: prudenza!



