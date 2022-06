Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 giugno 2022/ Bilancia, Scorpione e Sagittario: previsioni

Cosa succederà in questo giovedì 30 giugno per i segni zodiacali? Per la Bilancia, c’è qualche tensione ma si può rimediare. Da maggio ci sono stati problemi e tensioni ma il weekend che viene sarà migliore, anche se in coppia bisogna ritrovare smalto. Per lo Scorpione è una giornata interessante: Sole e Luna sono favorevoli e questo non è un periodo in cui si può stare fermi. Per il Sagittario, forse c’è qualche frizione nella coppia a causa della libertà e dell’indipendenza.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 giugno 2022/ Bilancia, Scorpione e Sagittario: l'amore...

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia, piccole tensioni

Bilancia, da ieri c’è qualche piccola tensione ma si può trovare un rimedio. Bisogna semplicemente evitare di fare troppo e soprattutto di aspettarsi troppo dagli altri e stancarsi eccessivamente. Da maggio avete dovuto rivedere tutta la vostra vita, con progetti che sono improvvisamente cambiati, non certo per vostra volontà, ma per problematiche esterne. L’Oroscopo di Paolo Fox dice che sabato e domenica saranno giornate migliori, ma oggi attenzione perché anche l’amore sembra un po’ privato di smalto. In coppia bisogna ritrovare la condivisione.

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Sagittario, l’amore…

Scorpione, questa è una giornata interessante. È come se ti divertissi un po’ di più, come se riuscissi a fare delle cose un po’ più piacevoli, come dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Oggi Sole e Luna sono favorevoli e possono aiutarvi ad uscire dal guscio, diversificare e mettersi in un’altra situazione o ambiente. Non è un periodo in cui si può stare con le mani in mano e per fortuna tu sei una persona attiva e oggi lo sarai ancora di più. Molto interessante questo cielo per gli incontri occasionali.

Sagittario, voi siete molto liberi e pretendete di esserlo. In amore, quando ci sono lontananze fisiche e psicologiche, è difficile far capire all’altro che può fidarsi di voi. Chi ha vissuto una storia difficile adesso non vuole porsi di nuovo obiettivi radicali, come un vero proprio rapporto di coppia. Chi si è sposato o convive da poco deve abituarsi all’idea di aver stretto un legame che lascia poche vie d’uscita, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

