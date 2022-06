Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 giugno 2022/ Cancro, Leone e Vergine: Luna, Venere e…

Inizia una nuova giornata con l’Oroscopo di Paolo Fox. Per il Cancro, c’è un po’ di nervosismo soprattutto sul lavoro in quanto non arriva la chiamata tanto sperata e attesa. Per il Leone, invece, venerdì e sabato ci sarà la luna nel segno in buon aspetto, oltre che Marte e Giove attivi. Saturno comunque resta opposto e ogni tanto crea qualche problema. Per la Vergine il peggio è passato e la pressione degli ultimi giorni è superata: ora spazio ad un weekend migliore.

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, il lavoro…

Cancro, questo novilunio da una parte vi scuote e vi regala emozioni importanti mentre dall’altra vi rende un po’ ansiosi. Per quanto riguarda il lavoro, dalla prima settimana di maggio che siete un po’ nervosi. C’è chi non è stato chiamato e avrebbe ricevuto una telefonata volentieri, c’è chi comincia adesso un progetto e magari è un po’ sotto pressione, o forse chi cerca una nuova occupazione e tarda nell’ottenere risultati. L’amore darvi una dritta o una soddisfazione, visto che le altre questioni vi tengono un po’ sotto pressione. Dal 18 ancora di più, perché avremo Venere nel segno, come rivela l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, i pianeti…

Leone, adesso non possono proprio fermarti. Venerdì e sabato avremo anche la Luna nel segno, che sarà in buon aspetto. Inoltre avrai Marte e Giove attivi. Insomma, via libera per i nuovi progetti. C’è comunque Saturno opposto che è davvero un po’ dispettoso e ogni tanto vi mette contro qualcuno. Attenzione agli invidiosi, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, il peggio è passato e comunque. Le giornate di domenica e lunedì sono state veramente un po’ sotto pressione. In questo momento state facendo molte cose e avete bisogno di un po’ di serenità che non riuscite ad avere! A volte vi mettete in testa di fare tutto da soli e ne risentite. È vero che “chi fa da sé fa per tre”, ma il tutto è stancante. Andiamo comunque incontro a un weekend migliore, anche se in amore, dice l’Oroscopo di Paolo Fox, c’è ancora un po’ di fermo. Non è detto che non ci sia l’amore: forse non riuscite a stare quanto e come vorreste con il partner oppure ci sono delle situazioni che dovete cercare di risolvere.

