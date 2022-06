Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 giugno 2022/ Stelle di Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa dice l’Oroscopo di Paolo Fox in questa giornata, ultima di giugno? Il Capricorno deve stare calmo, cercando di non farsi trasportare dalle situazioni e di non diventare troppo irritabile. Per l’Acquario, l’umore è altalenante ma ci sono buoni pianeti nel segno che dunque porteranno a delle belle novità: infatti è il momento adatto per parlare di cose importanti. Per quanto riguarda i Pesci, invece, questa giornata può regalare un’intuizione vincente. In amore, forse è il momento di chiedere scusa e trovare soluzioni.

Oroscopo di Paolo Fox: Capricorno, stai calmo

Capricorno, c’è qualcosa di strano in questa giornata. Tu che sei solitamente calmo e metodico, potresti improvvisamente ritrovarti molto provato e irritabile da alcune situazioni. L’Oroscopo di Paolo Fox consiglia: lasciati scivolare le cose addosso e ricorda che, quando ti avvicini agli altri, non devi cercare la polemica. In ogni caso, cerca di stare calmo e di non agitarti eccessivamente.

Oroscopo di Paolo Fox: Acquario e Pesci, i pianeti…

Acquario, l’umore resterà altalenante fino a domenica. Venere e Mercurio sono nel segno e sono buone stelle in questa giornata. Giove fa sì che la creatività sia nell’aria. Quindi anche se in questi giorni sei un po’ apatico, meno tonico del solito o preoccupato a causa del lavoro, cerca di stare tranquillo e di divertirti. Se devi parlare di cose importanti, questa è una giornata sì, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, le ispirazioni non mancano e sembra che oggi tu stia molto meglio rispetto a domenica e lunedì. Questa giornata può regalare anche un’intuizione vincente. Chi vuole trovare l’amore, anche se adesso si sente un po’ spiazzato o deluso, avrà molto di più dal 18 di luglio. Alcune coppie che hanno discusso parecchio potrebbero trovare una soluzione. Il passato a volte torna protagonista ma non bisogna lasciarsi trasportare. Questa sarà una giornata interessante anche per chiedere scusa o per cercare soluzioni a disagi eccessivi, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

