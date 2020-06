Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 giugno/ Scorpione, Cancro, Bilancia, Sagittario

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox andiamo ad analizzare altri due segni per oggi 30 giugno 2020. Il Cancro riesce a fare le cose meglio. Se c’è un lavoro che richiede valutazioni o premi non si esclude che arrivino entro mercoledì. Questi giorni si è forti, lo si sarà per tutto luglio. La dissonanza Giove e Saturno si interpreta con una necessità di portare avanti accordi che non piacciono al 100%. Attenzione perché non si potrà ottenere tanto. La Bilancia deve cercare di vivere in maniera molto divertente questo periodo e frequentare gente innamorandosi. Sottotono a livello pratico. Quanto l’equilibrio manca arriva il disagio.

Scorpione e Sagittario: che giornata sarà secondo Paolo Fox e il suo oroscopo?

Voltiamo pagina nello studio dell’oroscopo di Paolo Fox. Lo Scorpione martedì e mercoledì può vivere una bella intuizione e regalare agli altri qualche bella dritta. Agosto sarà un mese importante. Si consiglia bene agli altri ma non si è lucidi verso le proprie scelte. Amarezza nel lavoro e in questo momento tranquillità. Il Sagittario può essere demoralizzato per tutto quello che non è accaduto, ma che accadrà nei prossimi mesi. A volte bisogna fermarsi ma dire di farlo non è così facile. In questo periodo si devono fermare le idee e concentrarsi sugli stimoli maggiori. Tra novembre e dicembre bella situazione astrologica. Ora non ci sono stelle in posizione contraria. Tutto stagnante e senza iniziative.

