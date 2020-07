Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 luglio 2020/ Amore e Lavoro, quali i segni top e flop?

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni al top di oggi, giovedì 30 luglio 2020. L’Ariete si trova in un momento in cui Marte e Luna sono favorevoli e portano ad abbandonare tutti i pensieri negativi che si sono affrontati in queste ultime settimane. Agosto sarà un mese in cui programmare le vittorie che arriveranno alla fine del 2020. Giove e Saturno sono in ottimo aspetto per quanto riguarda il segno del Toro, l’amore è pronto a tornare rapidamente protagonista, ma bisogna assecondare quelle che sono le voglie da molto tempo nel mirino. Il Leone si trova di fronte a una situazione positiva con Luna e Marte favorevoli così come l’Ariete. Il segno è vitale e non si arrende mai, presto potrebbero arrivare risposte importanti anche per quanto riguarda l’amore. Servirà determinazione e forza però per uscire da situazioni complicate.

Oroscopo amore: L’Ariete deve affrontare con grande coraggio le nuove responsabilità che si parli di amore o meno. Sicuramente è un periodo in cui c’è forza e determinazione per guardare avanti. Il Leone si trova a vivere un cielo di stelle positive per i sentimenti, presto ci si potrebbe anche liberare di un peso non facile da gestire. Marte è favorevole per i Gemelli e indica davvero una grande energia per quanto riguarda l relazioni. Da marzo scorso è accaduto qualcosa, qualche disavventura che però ora ci si potrà mettere alle spalle. La Vergine viene chiamata dal cuore a meno che non si abbia a che fare con un partner irresponsabile e in grado di creare qualche problema non di facilissima lettura. Lo Scorpione ha bisogno di amore e di un po’ di tranquillità. La Bilancia è nervosa e non deve riversare queste sensazioni proprio per quanto riguarda il campo delle relazioni soprattutto se si vive un rapporto non troppo forte.

Oroscopo lavoro: L’Ariete ad agosto potrà iniziare un nuovo percorso, provando a programmare le vittorie che arriveranno alla fine del 2020 quando ci si potrà togliere delle grandi soddisfazioni. Giove e Saturno sono in un momento positivo per quanto riguarda il Toro che può risolvere alcune situazioni complesse. Il Cancro si trova di fronte a una serie di opposizioni di pianeti che creano un blocco non facilissimo da superare. Serve aspettare ed essere pazienti per raggiungere i propri obiettivi. Al momento però sembra essere importante rimandare tutto a tempi migliori. La Vergine vive un momento non facile e ha bisogno di sfogarsi in questo periodo. Il segno si trova di fronte a una grande capacità tecnica dettata da Mercurio, che lo governa, ma allo stesso tempo si deve sfuggire da situazioni compromettenti che rendono tutto più difficile.



