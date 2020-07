Oroscopo Paolo Fox oggi 30 luglio 2020/ Gemelli, Toro, Cancro, Capricorno

Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 luglio 2020: Gemelli e Toro

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta a una nuova riflessione. Gemelli: c’è un po’ di agitazione che non si sa cosa comporti, pare che da un po’ di tempo tutto sia fonte di polemica. Marte favorevole indica una bella energia in amore. Da marzo scorso qualcosa è accaduto in amore, può essere capitata qualche disavventura nell’ultimo periodo nonostante tutto.

Toro: Giove e Saturno in ottimo aspetto indicano che si possono risolvere delle situazioni che però a fine anno si bloccheranno. L’amore può tornare protagonista, se non va è perché si chiede qualcosa che il partner non accetta.

Oroscopo: Cancro e Capricorno cosa ha previsto Paolo Fox per oggi?

Ecco altri due segni dell’oroscopo di Paolo Fox. Cancro: il segno è provato con l’opposizione di pianeti che crea un blocco, bisognerà aspettare fine anno per vederli tramontare. Probabile che un progetto sia rimasto in standby e che per portarlo avanti si dovrà litigare. Giove opposto indica di parlare in amore in maniera serena, attenzione ai tradimenti. Se non ci si sente amati si guarda attorno.

Capricorno: giovedì, venerdì e sabato saranno giorni importanti. Peccato Marte renda nervoso, magari si sta in un posto e si vorrebbe stare in un altro. Agosto allontana l’amore, magari ci si separa solo per via del lavoro.



