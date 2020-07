Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 luglio 2020/ Sagittario, Bilancia, Ariete, Acquario

Diamo uno sguardo all’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Sagittario: la Luna nel segno porta a vivere emozioni con Marte e Sole positivi che regalano energia. Dopo un periodo difficile per le relazioni ora tutto sembra superato.

Bilancia: il segno ha un giovedì interessante, con venerdì e sabato quando si batte la fiacca e invece domenica si recupera. Si è sull’ottovolante. Non si è capito molto sul lavoro, si deve fare un punto sulla situazione. Non si deve riversare la tensione in amore soprattutto se c’è un rapporto poco chiaro.

Oroscopo Paolo Fox, Gemelli e Cancro

L‘oroscopo di Paolo Fox ci porta ad altri due segni. Ariete: Luna e Marte favorevole portano via i pensieri, di basi ci sono i problemi che si vivono in queste ultime settimane. Parlando di agosto si possono iniziare a programmare vittorie per la fine dell’anno. Questo è un cielo che porta alcuni livori e ostacoli da superare. Le nuove responsabilità vanno affrontate con coraggio.

Acquario: questo è l’anno del grande cambiamento, magari uscita di scena se non interessa una situazione. Ciò che lascia di stucco che quello che prima era importante ora non lo è più.



