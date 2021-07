Oroscopo Paolo Fox oggi 30 luglio 2021/ Acquario, Gemelli, Bilancia: le previsioni

L’oroscopo Paolo Fox porterà delle buone novelle ai segni di Aria, oppure li metterà in guardia in amore o nel lavoro? Non ci resta che scoprirlo: il celebre astrologo ha fatto il punto della situazione su oggi, giovedì 30 luglio 2021, nel consueto appuntamento con la rubrica Latte e stelle sulle frequenze di Radio Latte e miele. In attesa di entrare nel dettaglio con tutti i segni, iniziamo a segnalarvi che i Gemelli potrebbero fronteggiare qualche problema, mentre l’Acquario è in un momento non esattamente positivo. La Bilancia, invece, ha bisogno di chiarezza…

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 luglio 2021/ Capricorno, Toro, Vergine: le previsioni

Oroscopo Paolo Fox, Gemelli: attenzione agli affari di cuore!

I Gemelli devono stare un po’ attenti in amore: se c’è un ex che rompe le scatole, o con cui bisogna trovare un accordo, potrebbero nascere delle discussioni, delle tensioni: non incupirti, la vita a volte aiuta a rimandare certe scelte.Secondo l’oroscopo Paolo Fox se vai troppo di corsa rischi di sbagliare. Quindi direi, in questo momento: segui i tuoi tempi ma non affrettarti. È inevitabile che ci sia da risolvere qualche problema economico o contrattuale.

Oroscopo Paolo Fox 29-30 luglio 2021/ Leone al top in amore, Pesci sotto pressione

Acquario, periodo di turbamento

L’Acquario è molto turbato e forse anche un po’ annoiato. Lontano da una persona che ti interessa? Nelle prime tre settimane di questo mese, alcune coppie hanno registrato una defaillance, un momento di calo e adesso tra agosto e settembre bisogna ripartire.Secondo l’oroscopo Paolo Fox se devi programmare delle vacanze per divertirti o anche per fare un incontro, le giornate dopo Ferragosto sono le migliori. Non tornare sui tuoi passi nell’ambito del lavoro: tu sai che le minestre riscaldate non ti piacciono, ma hai una grande voglia di cambiare aria.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 luglio 2021/ Che giornata per Cancro, Scorpione e Pesci

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni sulla Bilancia

Lascia lontani tutti quelli che cercano di imitarti: non farti prendere dall’agitazione se vedi che tante cose non vanno. In realtà i nati Bilancia sono un po’ arrabbiati o comunque tesi, perché devono risolvere delle piccole questioni: contenziosi legali, burocratici, che possono essere di grande importanza o di media importanza. Secondo l’oroscopo Paolo Fox dalla bolletta non pagata all’accusa da respingere, a qualcosa di più: meglio fare chiarezza. Belle notizie in vista di agosto perché, subito dopo Ferragosto, Venere sarà nel tuo segno. Gli incontri che fai ora possono essere importanti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA