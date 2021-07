Oroscopo Paolo Fox oggi 30 luglio 2021/ Ariete, Leone, Sagittario: che giornata sarà?

É tutto pronto per un nuovo appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox. Dopo un periodo di alti e bassi, c’è grandissima attesa per scoprire cosa dicono le stelle per i segni di Fuoco. Entrando nel dettaglio, cosa devono aspettarsi Ariete, Leone e Sagittario? A questa enigmatica domanda ha risposto il celebre astrologo nel consueto appuntamento su Radio Latte e Miele con la rubrica Latte e stelle: l’Ariete deve sentirsi libero di dire e fare ciò che vuole, il Leone può contare sulla Luna nel segno, mentre il Sagittario va incontro a una bella giornata…

Oroscopo Paolo Fox, Leone: non ti frenare!

Devi dire tutto quello che pensi e dare un po’ retta a questo Saturno che, dall’anno scorso, ti dice: “Guarda che la vera priorità è la salute, è l’amore! Il lavoro conta, però ci sono anche altre cose”. Allora: chi può permetterselo, in questi giorni prenderà uno stop e chi non può cercherà comunque di dare più spazio alla vita privata. Secondo l’oroscopo Paolo Fox questa sera però non fare le ore piccole: potrebbe essere una giornata stancante.

Ariete, la Luna è nel segno

Secondo l’oroscopo Paolo Fox in questo venerdì senti ancora la presenza della Luna nel tuo segno: ne ho parlato ieri e pare proprio che sia una sferzata di vitalità, che può essere anche una sferzata di nervosismo, nel senso che se in questi giorni fai le cose che ti piacciono, allora sei pieno di passione e vai avanti, ma se vedi che le cose non vanno, questa Luna stimola anche una reazione che potrebbe essere esagerata.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni sul Sagittario

Per il segno del Sagittario questa è una buona giornata, ma quanta fatica! Non solo nel fare le cose, ma anche nel cercare di farti capire. Io devo mettere in guardia quelli che hanno due storie o che hanno vissuto un tradimento: le emozioni che stai cercando sono importanti, ma adesso non devi fare confusione, perché sei abbastanza insoddisfatto e comunque stai cercando nuovi stimoli. Secondo l’oroscopo Paolo Fox chi fa lo stesso lavoro da anni vorrebbe cambiare: lo so che il Sagittario ogni tanto si stanca e vorrebbe rivoluzionare tutta la propria vita, però stiamo vivendo tutti un momento molto particolare, quindi non è così utile e vantaggioso fare il passo più lungo della gamba. Prudenza anche in amore, soprattutto se non ti senti supportato a dovere.

