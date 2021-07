Oroscopo Paolo Fox oggi 30 luglio 2021/ Capricorno, Toro, Vergine: le previsioni

La settimana sta per volgere al termine ma non possiamo dimenticare cosa ci dicono le stelle per il weekend, quindi ecco il classico appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox. Oggi, venerdì 30 luglio 2021, rappresenta l’occasione per capire cosa devono aspettarsi per la giornata odierna i segni di Terra. In virtù di quanto dichiarato dall’astrologo sulle frequenze di Radio Latte Miele, cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto riguarda la giornata di oggi? Non ci resta che scoprirlo…

Oroscopo Paolo Fox, Toro: fine mese spumeggiante…

Il Toro in questo weekend vuole vincere ogni sfida e magari ritornare sui propri passi perché, ho spiegato, che gli inizi di luglio sono stati un po’ strani per i sentimenti e le relazioni. Secondo l’oroscopo Paolo Fox invece, sul finire, luglio vuole sorprendere e addirittura la prima parte di agosto sarà molto interessante per i nuovi incontri, quindi: cari cuori solitari, ma anche persone del Toro che sono in coppia, cercate di fare pace, cercate di farvi avanti, perché queste sono giornate utili.

Vergine, Venere è nello spazio zodiacale

La Vergine è difficile che non abbia ricevuto una chiamata, che non ci sia stato comunque qualcosa di importante. Ricordo che abbiamo un tempo utile per la realizzazione di certi progetti, dalla fine dell’anno e, se ci sono delle situazioni che non ti piacciono, se sei in un ambiente che non condividi, non escludo che l’anno prossimo tu possa dire anche “stop”. Secondo l’oroscopo Paolo Fox che in questi giorni torni la passione e che tu sia molto ascoltato e protagonista è vero e d’altronde Venere nel tuo spazio zodiacale lo conferma.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni sul Capricorno

Questa giornata parte un po’ a rallentatore: ti appresti però a vivere un weekend utile. Secondo l’oroscopo Paolo Fox quindi non dare retta a piccoli malesseri, momenti di tensione che puoi vivere nella prima parte della giornata e organizza qualcosa di bello. Tra l’altro Venere ha iniziato un transito importante da giovedì: allora i Capricorno, che di solito sono molto diffidenti e restii a concedersi al primo appuntamento, adesso sono più magnanimi: chi vuole riappacificarsi, potrà farlo, ma anche chi vuole vivere un amore nuovo potrà farlo.

Sentimenti che premiano.



