Oroscopo Paolo Fox oggi 30 luglio 2021/ Chi al top tra Pesci, Scorpione, Cancro?

Buone o cattive notizie dall’oroscopo Paolo Fox per i segni d’Acqua?

Non ci resta che scoprirlo. Il celebre astrologo è intervenuto sulle frequenze di Radio Latte e Miele nella consueta rubrica Latte e stelle e non mancano le novità degne di nota per i tre segni della categoria. Ci sono dei rilevanti aggiornamenti secondo l’oroscopo Paolo Fox in ottica lavoro per i Pesci, senza dimenticare Venere in opposizione, mentre il Cancro potrebbe dover fare i conti con qualche problema personale. Lo Scorpione, infine, deve valutare situazioni di ogni tipo…

Pesci, le novità sul lavoro

In questo weekend devi accorciare le distanze da una persona e la gelosia può essere un problema. Secondo l’oroscopo Paolo Fox i rapporti poco chiari possono diventare difficili da gestire, perché il nuovo transito di Venere in opposizione dice di stare un pochino attenti e di evitare compromessi che non reggono, soprattutto se hai conosciuto una persona da poco: ora potrebbe apparirti sotto una luce diversa dal passato, nuova. Liberi professionisti possono puntare a una promozione, un cambiamento: c’è più lavoro per gli artigiani fra la fine dell’anno e l’inizio del prossimo, quindi bisogna essere molto lungimiranti, anche in questa parte centrale del 2021.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni sul Cancro

Più guardo all’autunno, più guardo al 2022 e più ti trovo protagonista. Non vorrei che la tua voglia di “soffrire”, o comunque quel lato masochista che comunque spesso riscontri in amore, combini qualche guaio. Comunque giri la situazione, comunque vada, è difficile non vivere una passione, non fare una scelta importante. In questi giorni puoi davvero superare tanti piccoli problemi personali. Secondo l’oroscopo Paolo Fox può darsi, e questo ti capita spesso, che nei periodi più lucidi e interessanti della tua vita, tu ti senta un po’ diverso dagli altri e quindi le scelte che stai facendo ora sono lungimiranti ma potrebbero non essere capite da coloro che ti circondano.

Scorpione, sorriso a metà

Non hai più i problemi di inizio mese, ma non sei rimasto molto contento di quello che è cambiato di recente. Secondo l’oroscopo Paolo Fox chi può cambiare gruppo o team lo farà, questo vale soprattutto per il lavoro, può darsi che anche in destino ci metta lo zampino. Venere è in buon aspetto e riporta in auge qualche sentimento rimasto in sospeso all’inizio di questo mese.



