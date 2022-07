Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 luglio 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: previsioni

Come sono le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per quanto riguarda i nati Ariete, Toro e Gemelli? La curiosità è comprensibile, ma l’astrologo ha fornito come sempre le sue indicazioni nella rubrica Radio Latte Miele, quindi state per scoprire che giornata sarà quella di oggi, sabato 30 luglio 2022, per questi segni dello Zodiaco.

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per l’Ariete

Ariete è sempre più infervorato: questa passione, questo desiderio di tornare in sella è importante e può coinvolgere in maniera diversa. Per esempio, gli Ariete che hanno un grande progetto di lavoro sono i più forti, ma c’è anche chi è stato male e vuole assolutamente stare meglio: anche questa è una lotta. Chi lotta con se stesso, per superare un problema. L’Oroscopo Paolo Fox chiarisce questo punto, perché quando si parla di vigore e forza si pensa che tutto vada bene: certo, c’è una grande energia, ma bisogna vedere qual è il tuo campo d’azione. Se è per sbloccare una situazione difficile è ovvio che affronterai delle complicazioni, ma la cosa bella è che Giove nel segno ti ritroverà vincente. Forza e coraggio Ariete!

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per Toro e Gemelli

Toro: forse questa giornata è un po’ confusa. Più che altro, in questo periodo, non sei tanto tu ad avere le idee confuse, ma potrebbero essere le persone che ti stanno attorno a darti qualche fastidio, soprattutto se tu hai un’idea molto conservatrice, di un rapporto, ma anche di una situazione lavorativa. Ci sono delle interferenze, qualcun che vorrebbe farti ragionare in maniera diversa. In realtà, i nati Toro, da quando Urano è entrato nel segno, molto tempo fa, vivono un desiderio di cambiamento molto profondo: è insolito per un segno che di solito accetta la realtà e non la modifica tanto per paura di sbagliare. Tutti i Toro sono quindi diventati dei potenziali rivoluzionari e metteranno a soqquadro le relazioni che non valgono per l’Oroscopo Paolo Fox.

Gemelli: giornata sì quella di oggi, ma domani sarà un po’ sottotono. Quanto però per un Gemelli? I Gemelli hanno l’argento vivo addosso, per cui il discorso è da rapportare alla sua vitalità. Mercurio e Giove sono in aspetto buono, quindi la maggioranza dei Gemelli è pronta all’azione. Non dimentichiamo che anche Venere, nella seconda metà di agosto, sarà importante. Per i single, il periodo migliore per fare incontri è dal 10 al 31 agosto per l’Oroscopo Paolo Fox. Prenota le vacanze! Ovviamente non su un’isola deserta.











