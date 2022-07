Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 luglio 2022/ Bilancia, Scorpione, Sagittario: chi al top

Anche oggi, sabato 30 luglio 2022, l’Oroscopo Paolo Fox ci regala le sue previsioni per i segni zodiacali. In particolare, ci soffermiamo sulle indicazioni per i nati sotto i segni di Bilancia, Scorpione e Sagittario, fornite nella tradizionale rubrica su Radio Latte Miele. Cosa devono aspettarsi dalla giornata odierna questi segni? State per scoprirlo…

Oroscopo Paolo Fox, cosa deve aspettarsi la Bilancia?

Bilancia: questo weekend promette una rappacificazione o quantomeno l’accettazione di uno stop che potrebbe essere arrivato sul lavoro o in amore. Da maggio riferivo di diversi stravolgimenti e che molti Bilancia avrebbero dovuto rivedere i progetti: chi è stato male, chi ha avuto problemi di coppia o chi ha avuto un fermo nel lavoro. Sono cambiate molte cose e secondo l’Oroscopo Paolo Fox bisogna adeguarsi agli eventi: chi lotta contro i mulini a vento non ottiene nulla. Le storie che partono in questo momento non sono del tutto convincenti e attenzione se c’è un ex alle calcagna.

Il sabato di Scorpione e Sagittario secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Scorpione: è possibile che tu riesca a fare molto di più in amore, bisogna essere molto chiari: tu sei un tipo estremamente orgoglioso, al limite della permalosità e se c’è una persona che non ti rispetta o pensi che non te la racconti giusta, bisogna rallentare il passo e capire cosa c’è che non va, prima che Venere inizi un transito contrario dal 10. È chiaro che in un’ottica del genere, anche dal punto di vista fisico, per l’Oroscopo Paolo Fox bisogna stare attenti e non esasperare le tensioni.

Sagittario: questo cielo promette bene! Oggi anche la Luna è favorevole, però ricorda che anche tu devi fare un passo avanti, se ti piace qualcuno o per cercare di saldare un’unione. Giove illumina il tuo cielo ed è possibile, in questi giorni, scoprire, nelle pieghe di un’amicizia, una passione speciale. L’Oroscopo Paolo Fox lo dice a ragion veduta, perché Venere dal mese di agosto sarà decisamente più fertile e quindi vi spingerà ad amare con più trasporto.











