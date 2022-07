Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 luglio 2022/ La giornata di Cancro, Leone e Vergine

Cosa devono aspettarsi dall’Oroscopo Paolo Fox i nati sotto il segno di Cancro, Leone e Vergine per la giornata di oggi, sabato 30 luglio 2o22? A fornire le risposte è lo stesso astrologo tramite la consueta rubrica su Radio Latte Miele. Amore, salute e lavoro… scopriamo le indicazioni per questo nuovo weekend alle porte.

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per il Cancro: che sabato sarà?

Cancro: oroscopo diviso in due, ancora una volta, fino a quando il cielo non cambierà nella prima settimana di agosto. Poco cambia quindi, un po’ di tensione sul lavoro: chi riparte da zero, chi deve rimettere in gioco tutta la propria vita, chi si sente abbandonato, chi pensa di non essere stato pagato o appagato abbastanza. Poi c’è l’amore che è molto positivo secondo l’Oroscopo Paolo Fox: amore in senso ampio, per cui l’importante è avere un punto di riferimento. La passione che metti in ogni rapporto, adesso sarà ricambiata.

Leone e Vergine, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox

Leone molto più forte! Bella questa Luna nel segno che ti rende ancora più energico. Qual è il rischio? Di pensare che qualsiasi cosa tu abbia in mente di fare sia giusta, percorribile e soprattutto si ottenga in poco tempo. È vero che tu sei convinto di ciò che fai, ma ricorda sempre che il mondo è vario e potrebbero esserci attorno a te delle persone che la pensano diversamente. Con questo Giove favorevole si può anche risolvere un eventuale problema per l’Oroscopo Paolo Fox: se c’è stata una questione legale, accusandoti di qualcosa che non hai fatto, avrai la meglio.

Vergine: due giornate interessanti e domenica la Luna sarà nel tuo segno zodiacale. Venere è in buon aspetto. Ora finalmente puoi dedicare un po’ di tempo alla famiglia e alle passioni. Se sei single, non metterti in un angolo, ma fatti notare! Sei pudico e cerchi sempre di esporti in maniera relativa, però “chi non mostra non vende” e allora via libera ai sentimenti! Un quadro astrale secondo l’Oroscopo Paolo Fox diverso rispetto a giugno, quando ci sono stati dei problemi.











