Oroscopo Paolo Fox oggi 30 maggio 2020/ Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Analisi oroscopo Paolo Fox oggi 29 maggio 2020

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox ecco l’Ariete: La presenza di Saturno,Venere e Mercurio in buon aspetto regala una situazione decisamente più positiva rispetto alle giornate precedenti, nonostante permangano alcune difficoltà. La presenza di Giove dissonante indica alcune questioni da chiarire, soprattutto nell’ambito legale.

Oroscopo Toro: Una Luna interessante regala a questo week end delle ottime possibilità per quanto riguarda i sentimenti. Marte favorevole può aiutare i progetti in vista dell’estate. Nonostante qualche rallentamento, prosegue la ricerca di una buona stabilità soprattutto in amore.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Durante queste giornate si potrebbe avvertire un generale calo fisico e qualche tensione nei rapporti con gli altri che potrebbe generare qualche piccola disputa, soprattutto con persone nate sotto il segno del Leone o dell’Acquario che ultimamente risultano piuttosto agitate.

Oroscopo Cancro: La necessità di vivere liberamente i sentimenti inizia ad essere leggermente soddisfatta, ma la presenza di Giove opposto invita ad un po’ di cautela negli accordi. In amore la situazione non sembra essere sul punto di subire grandi modifiche, anche se qualcuno potrebbe desiderare qualcosa di più.



