Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 maggio 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

Tornano le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox in questa domenica 30 maggio 2021. Diamo un’occhiata a cos’ha detto l’astrologo più famoso d’Italia nel suo consueto appuntamento su Radio Latte e Miele per quel che concerne i segni di Fuoco, ovvero Ariete, Leone e Sagittario…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Ariete e del Leone secondo Oroscopo Paolo Fox?

Il tuo segno è l’Ariete? In questo maggio abbastanza sei stato preso da tante cose, molto nervoso. La tensione è positiva. La giornata però è da prendere con le pinze, ci sono delle persone che possono farti innervosire. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox tutti sono abituati al fatto che tu risolvi i problemi, perciò quando incroci le braccia si straniscono. Recupero a partire da lunedì.

Capitolo Leone: se questo è il tuo segno non è escluso che tu possa veder nascere un sentimento. Hai dato un’opportunità ad una persona, c’è stato un momento di crisi tra marzo e gli inizi di maggio, c’è chi si è allontanato. Magari ora però hai concesso un’ultima chance. Ultime giornate sotto pressione dal punto di vista fisico, ma quella di oggi nel complesso è interessante anche se resta un po’ di fatica.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Ultimo segno di Fuoco è il Sagittario: sei molto forte in questa giornata, poi c’è un grande desiderio di vivere qualcosa di nuovo, fuori dagli schemi, in qualche modo vuoi uscire fuori dalla norma, dalla regolarità. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox ma questo non deve portare a delle scelte azzardate per esempio in amore: in modo particolare se siete una coppia che sta insieme da molto tempo e non sa se magari c’è una terza persona che interessa di più o, se non c’è un terzo incomodo, se questo amore un po’ bistrattato è ancora vitale. Lo scoprirai molto presto…Per dire sì o no: aspetta le giornate successive al 2 di giugno quando Venere non sarà più contro.

