Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 maggio 2021/ Previsioni Cancro, Scorpione e Pesci…

Cancro, Scorpione e Pesci: i segni d’Acqua sono grandi protagonisti delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Curiosi di sapere cos’hanno in serbo per voi le stelle in questa domenica 30 maggio 2021 e nei giorni a venire? Bene, allora dovete continuare a leggere…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Cancro e dello Scorpione secondo Oroscopo Paolo Fox?

Cancro, ogni tanto hai bisogno di qualche giornata malinconica perché quando stai molto giù poi apprezzi quando le cose vanno meglio. Questa lieve malinconia non deve però trasformarsi in polemica: hai pensato di doverti sbarazzare di certe tensioni, anche di allontanare alcune persone che sono state fonte di disagio nella tua vita. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox Cerca di trovare un po’ di equilibrio interiore. Nel mese di Giugno avrai una bellissima Venere: è un mese importante, molti si innamoreranno dall’oggi al domani.

Nato Scorpione? Non devi scordare che questo è un momento di forza e giugno sarà un mese importante. L’amore sarà recuperato dopo un maggio così così: o con la stessa persona o con altri, dipende da ciò che vuoi fare, ma giugno parla di emozioni forti. Giove in ottimo aspetto aiuta piccoli sblocchi nel lavoro.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Ultimo, ampio, capitolo dedicato ai Pesci: giugno sarà di recupero: questo è molto importante se hai vissuto una crisi con Gemelli e Vergine, segni che hanno avuto un peso notevole nell’evoluzione della tua vita ma anche in qualche caso nel segnarti, e quindi in questo caso se i nodi sono arrivati al pettine possono essere anche sciolti. Non intestardirti su persone che non valgono e che hanno creato problemi negli ultimi mesi perché tu devi liberarti di tante situazioni che sono compromesse. Bello questo cielo con Giove che anticipa un ingresso che sarà costante dalla fine dell’anno: ora devi pensare a quello che farai nei prossimi mesi, a partire dall’autunno, quindi grande cielo per parlare di situazioni importanti. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox l’amore dal 2 giugno può tornare attivo: chi ha avuto una crisi può superarla, chi non ha più una persona può considerare un po’ di pace o una nuova persona. Comunque, stelle in crescita per te.

