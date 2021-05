Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 maggio 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario…

Paolo Fox poteva dimenticare i segni d’Aria nelle sue previsioni dell’oroscopo di domenica 30 maggio 2021 sulle frequenze di Radio Latte e Miele? Ovviamente no. Ecco perché, se il tuo segno è uno tra Gemelli, Bilancia e Acquario, il nostro consiglio è quello di continuare a leggere l’Oroscopo Paolo Fox per scoprire cos’hanno in serbo per te le stelle nelle prossime ore…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia secondo Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo dai Gemelli: momento di grandi stimoli, l’unico Pianeta che porta ad una riflessione è Giove dissonante: attenzione se hai commesso qualcosa di sbagliato nel passato. Un errore che ci sembra piccolo può diventare grande: lì bisogna pagare lo scotto. Se non ci sono errori legati al passato tutto sommato si può sperare in bene nel futuro. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox la vitalità non manca con Mercurio e Venere attivissimi nel tuo segno insieme al Sole: qualche intoppo da risolvere sul lavoro.

E la Bilancia? Devi esprimere le tue emozioni. Ottimi i sentimenti con Venere favorevole: progetti di coppia che portano lontano. Io credo che tu abbia bisogno di relax: questo è un periodo che amplifica ogni cosa che fai, quindi attento a non sbagliare perché se dici o fai delle cose saranno notate e bisogna evitare contrasti e situazioni che possono far nascere delle tensioni. Sei un po’ messo alla prova: attenzione con Ariete e Cancro.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Ultimo segno d’Aria è l’Acquario: Hai tante idee per la testa: adesso puoi fare qualcosa di folle perché sai che la vita non può essere legata soltanto a delle regole, sempre nel rispetto della libertà degli altri si può concedere qualcosa al destino e anche all’amore. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox Questo è un cielo importante per chi vuole innamorarsi. Non spendere soldi che non hai ancora incassato. Date retta a Fox, anche se non credete all’oroscopo!

