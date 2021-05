Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 maggio 2021/ Previsioni Toro, Vergine e Capricorno…

Focus sui segni di Terra su Radio Latte e Miele con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. Toro, Vergine e Capricorno sono oggetto delle attenzioni del nostro astrologo nella consueta rubrica intitolata “Latte&Stelle”: che giornata sarà per i nati nei diversi segni appena citati quella di oggi, domenica 30 maggio 2021? Scopriamolo insieme…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Toro e della Vergine secondo Oroscopo Paolo Fox?

Iniziamo dal Toro: sentimenti in primo piano, emozioni soprattutto dal 2 giugno, quando Venere inizierà un transito bello. Secondol’Oroscopo Paolo Fox Giugno e Luglio sono mesi importanti per le coppie che vogliono ritrovarsi: infatti non sono pochi quelli che per lavoro, per tensioni interne alla famiglia, si sono un po’ allontanati. Certo è che con Sagittario, Vergine, Pesci, è necessario un chiarimento più profondo.

Sei della Vergine? Ti devi tenere lontano dalle questioni ingarbugliate: tu ami la concretezza, quindi devi scoprire non solo dove sta l’errore, ma anche capire se in amore sono state fatte scelte sbagliate. In questi giorni i Pianeti che condizionano l’amore sono un po’ in contrasto e quindi anche tu potresti essere critico con una persona oppure essere costretto a fare delle cose che non senti solo per evitare discussioni.

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiusura dedicata ai nati Capricorno, con Fox che spiega: ti trovo assorto nei tuoi pensieri, ma da lunedì si riparte. Giove è in buon aspetto, alcune situazioni bloccate da tempo potranno ripartire. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox quelli che studiano avranno un’estate importante. Diciamo che sei tra i segni che possono recuperare terreno. In amore alti e bassi: per le coppie che hanno avuto qualche problema o non si intendono più devo avvisare che giugno sarà un mese di verifica.

