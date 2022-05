Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 maggio 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: la settimana…

È un Oroscopo tutto sommato positivo quello che attende Ariete, Leone e Sagittario in questo ultimo giorno di maggio. Ci sono tanti progetti in ballo e complici le posizioni di alcuni pianeti, su tutti Giove e Venere, molte belle cose potranno diventare realtà. L’amore tornerà protagonista per l’Ariete mentre Leone e Sagittario dovranno pensare al futuro. Per i primi c’è necessità di ritrovare serenità mentre per i secondi le novità sono dietro l’angolo.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, l’amore torna protagonista

Ariete, questo novilunio è una spinta in più per il tuo segno. La voglia di fare c’è e, tra l’altro, il novilunio potrebbe portare novità. Potresti ricevere nelle prossime 48 ore una email importante o tu potresti scrivere qualcosa che conta a qualcuno, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Conferme, per chi aspettava un rinnovo di un accordo, mentre chi non ha nulla potrà avere qualcosa di più anche sul lavoro. In amore, torni protagonista.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Sagittario, pianeti…

Leone, questo è un momento importante per te. Se hai discusso sabato, cerca in questo lunedì di ritrovare serenità e di cominciare la settimana col piede giusto. Tu sei molto attento alle esigenze tue e degli altri e diventi estremamente generoso nei confronti delle persone che ti vogliono bene, però non tolleri insofferenze, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Non devi cercare l’attenzione di nessuno ma solamente sapere che al tuo fianco hai persone che ti stimano. In questo momento, se qualcuno sta giocando con te al gatto e al topo, potresti arrabbiarti. Questi giochini non ti piacciono e per questo potresti anche dire stop a una relazione. Giugno infatti mette in discussione le storie più precarie.

Sagittario, Giove alimenta speranze e resterà attivo per tanti mesi. Questi ultimi giorni di maggio possono essere davvero importanti per fare incontri o vivere qualcosa di decisivo, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Chi è fidanzato da molto tempo potrebbe chiedere al partner di fare una mossa ufficiale. Non è un periodo che passa inosservato e neanche tu passi inosservato, grazie anche a Giove e Marte in ottimo aspetto. I pianeti ti aiutano e presto potresti conoscere nuova gente: questo può rimettere in gioco tutta la tua vita. Nuovi progetti e nuovi programmi possono partire adesso grazie ai pianeti.











