Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 maggio 2022/ Cancro, Scorpione e Pesci: il loro lunedì

Qualche tensione nell’aria c’è, inutile negarlo. Non sono stati giorni semplicissimi per i segni di acqua e questo lunedì per qualcuno segna una ripartenza mentre per altri indica un leggero stop. Il Cancro, dopo momenti difficili in amore, è pronto a ricominciare. Giugno sarà un mese importante per questo segno. Per lo Scorpione è invece il momento di risolvere vecchie questioni rimaste in sospeso, mentre Pesci deve stare attento perché potrebbero esserci problemi economici e non soltanto. Vediamo tutto nell’Oroscopo Paolo Fox attraverso i canali di Radio Latte Miele.

Oroscopo domani 31 maggio 2022: Ariete, Toro, Gemelli/ Previsioni per amore e salute

Oroscopo di Paolo Fox: Cancro, si riparte

Cancro, non è escluso che in questi giorni ritorni un po’ di serenità in amore. È una cosa positiva perché maggio è stato un mese un po’ pesante per te dal punto di vista emotivo. Giugno sarà un mese di recupero. Non tutto si risolverà nel giro di qualche istante e con poche parole, però questo mese avrà un aspetto più protetto dal punto di vista affettivo e sentimentale. Se ti sei sentito solo nell’affrontare certe situazioni, andrà meglio molto presto. Sul lavoro ci saranno ancora dei nodi da sciogliere, dice l’Oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 maggio 2022/ Pianeti di Toro, Vergine e Capricorno

Oroscopo di Paolo Fox: Scorpione e Pesci, occhio ai soldi

Scorpione, in questa giornata si possono risolvere vecchie questioni rimaste in sospeso. Questo lunedì è utile, anche se, per quanto riguarda l’aspetto finanziario, bisogna stare un po’ attenti. Se c’è da firmare un accordo o un contratto, forse è meglio rimandare di qualche giorno e pensarci meglio su. Chi è fidanzato da tempo chiederà al partner di fare una mossa ufficiale e, se questa mossa non avverrà, con Venere opposta, saranno dolori. Sei stanco di aspettare gli altri, sentenzia l’Oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 maggio 2022/ Gemelli, Bilancia e Acquario: le stelle...

Pesci, ci sono delle giornate in cui bisogna stare un po’ attenti e lunedì e martedì sono giorni strani per te. Potresti aver avuto problemi dal punto di vista economico, però sul lavoro una riconferma è dietro l’angolo. Gli aiuti che stai cercando sono giusti e potrebbero risollevarti. Ora però, soprattutto in questo lunedì, non sei in grado di prendere le cose alla leggera e questo potrebbe essere un problema nel rapporto con gli altri. Potresti essere proprio tu a sentirti nervoso o a voler prenderti due giorni di pausa. Da mercoledì si riparte: nel frattempo, non combinare guai, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox.











© RIPRODUZIONE RISERVATA