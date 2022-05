Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 maggio 2022/ Gemelli, Bilancia e Acquario: le stelle…

Oroscopo leggermente diverso per i segni di aria. Mentre Gemelli ha Marte e Giove nel proprio segno, con un novilunio che parla di belle novità e di cose interessanti anche dal punto di vista lavorativo, i Bilancia potrebbero invece rappacificarsi con qualcuno proprio in questo giorni. Per quanto riguarda l’Acquario, momento favorevole per accordi e contratti ma un po’ meno per i sentimenti. Tutto dall’Oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli, novilunio!

Gemelli, per voi quello di oggi è un cielo importante. Il novilunio è proprio nel tuo segno zodiacale e forma un sestile. Questo rappresenta fortuna, con Marte e Giove. Queste sono giornate importanti e se hai un problema dovrai cercare di risolverlo da solo, anche se le stelle ti assistono. Lavoro? Un contratto potrebbe essere messo in discussione, ma tu puoi vincere. Novità, sfide aperte su tutto, dice l’Oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia e Acquario, giorni particolari

Bilancia, evita in questi giorni di metterti contro qualcuno, anzi! Potrebbe essere il momento giusto per riappacificarsi con un antico nemico e riabbracciare una persona. Un consiglio dall’Oroscopo Paolo Fox: a volte occorre capire che certe polemiche erano inutili e tornare sui nostri passi. Forse qualche Bilancia, nel corso degli ultimi due o tre mesi, è stato male fisicamente o ha avuto dei problemi personali. Ecco perché ora puoi rivalutare le persone che ti sono state vicine e capire che, in fondo, nella vita non bisogna perdere tempo ad arrabbiarsi: è molto più semplice trovare un accordo.

Acquario, il novilunio attivo nel segno amico dei Gemelli porta fortuna! L’Acquario, in questo momento, può essere più favorito negli accordi e nei contratti. Questo lunedì darà la forza di sfruttare al meglio tutto, soprattutto se c’è da trovare un accordo. È infatti una giornata di particolare efficacia per il lavoro e per le questioni di carattere pratico, ma un po’ strane per i sentimenti: è un po’ come se ti sentissi prigioniero. Potresti avere una storia che non ti piace più.











