Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 maggio 2022/ Pianeti di Toro, Vergine e Capricorno

Oroscopo Paolo Fox: Toro, attento alle spese

In questi giorni il Toro deve solo stare un po’ attento alle spese. Forse questo non è il periodo migliore per guadagnare di più, però bisogna consolidare la propria situazione lavorativa. La cosa positiva è che sembra tu abbia ritrovato una buona affettività. Da sabato Venere è tornata nel tuo segno e tutte le tensioni dovrebbero essere sotto controllo, dice l’Oroscopo Paolo Fox. Un consiglio per te. Cerca di essere più tranquillo anche nel vivere gli eventi: a volte ti lasci trascinare da ansie e paure.

Oroscopo Paolo Fox: Vergine e Capricorno, i pianeti…

Vergine, se c’è già un amore importante, è probabile che diventi ancora più forte. Una certa insofferenza può crescere nell’ambito del lavoro, soprattutto se ricopri un ruolo di comando. Molti nati Vergine hanno già posto un aut aut a fine marzo e probabilmente adesso si ritroveranno di nuovo a dover far pesare la propria volontà e dunque forse a “guadagnarsi” qualche antipatia. Giornata un po’ tesa, perché questo novilunio è un po’ pesante da un punto di vista fisico, spiega l’Oroscopo Paolo Fox.

Capricorno, con questo Marte e Giove dissonanti, meglio andare sul sicuro. L’Oroscopo Paolo Fox ti dà un consiglio: è il momento di rivalutare le tue idee, di riflettere bene se devi fare una mossa importante. C’è fiducia nelle tue intuizioni. Venere adesso rimette in gioco le questioni d’amore ma, dal punto di vista lavorativo, c’è ancora qualcosa da chiarire. Fallo e tutto sarà più semplice.

