Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 marzo 2020/ Ariete, Leone, Bilancia e…

Paolo Fox, previsioni oroscopo oggi 30 marzo 2020: Ariete e Leone

L‘oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare da vicino tutti i segni zodiacali per oggi 30 marzo 2020. Diamo uno sguardo ora ad Ariete e Leone. Ariete: Sole nel segno. La tensione sale, però il pianeta è attivo dal 20. Siamo ormai in primavera e in questi ultimi giorni c’è stato un novilunio, non manca la forza. Ci sono pianeti contrari tipo Giove che rappresenta un po’ le finanze. Tutto quello che ha a che fare con i contratti è un po’ sballato, non è storia di adesso. I problemi che ci sono si aggiungono al carico e portano a delle difficoltà. Leone: il segno sta un po’ meglio perchè tra sabato e domenica si è ripetuta la voglia di gettare la spugna, in un angolo non si volevano fare più scelte. In amore da venerdì ci sarà un cielo migliore e una Pasqua più serena nei limiti del possibile.

Oroscopo per Bilancia e Pesci, che giornata sarà?

Voltiamo pagina per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox che come ogni giorno torna puntuale sulle frequenze di LatteMiele. Il noto astrologo tiene la sua consueta rubrica Latte e Stelle per oggi 30 marzo 2020, ecco quanto detto per Bilancia e Pesci andiamo a vederlo da vicino. Bilancia: in attesa di buone novità per il 7 aprile questo è un periodo interessante. Non c’è più il blocco visto fino al 22 di marzo, si potrà ripartire lentamente. Giove è ancora dissonante, dal punto di vista economico si deve essere prudenti. Pesci: segno stonato oggi, reduce forse da una domenica sottotono. Si deve concludere marzo senza eccedere nelle tensioni e nelle reazioni. Aprile mette in discussione molti rapporti. Se c’è qualcosa che non va il consiglio è di essere cauti. Chi ha due storie prima o poi dovrà fare una scelta netta.



