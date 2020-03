Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 marzo 2020/ Capricorno, Scorpione, Acquario e…

Oroscopo: le previsioni di oggi 30 marzo per Capricorno e Scorpione

Come ogni giorno anche oggi, lunedì 30 marzo 2020, possiamo fare affidamento sull’oroscopo di Paolo Fox che torna protagonista sulle frequenze radio di LatteMiele. Il noto astrologo ha tenuto un’altra volta la sua consueta rubrica Latte e Stelle, ecco quanto detto per Capricorno e Scorpione. Capricorno: momento di forza con Giove nel segno nonostante i molti blocchi. Il segno sarà tra i primi a recuperare e rispetto agli altri il segno sarà meno teso. Ci sono scorte da parte di energia ed esperienza per cui anche quando ci sono grandi problemi si riesce a sapere come comportarsi. Scorpione: le giornate peggiori sono passate, soffrendo della tensione planetaria. E’ una giornata più tranquilla. i primi giorni d’aprile saranno migliori anche per i sentimenti.

Paolo Fox, oroscopo per Vergine e Acquario

Voltiamo pagina per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox e andiamo a leggere quanto raccontato per Vergine e Acquario. Vergine: domenica giù di tono anche se non manca la grinta e la voglia di fare. Sono tante le titubanze. Il vero Vergine è ordinato e organizzato, almeno mentalmente e attento alla salute a tutto ciò che comporta lo stress quotidiano. Chi soffre di ipocondria o magari è sotto pressione sente che qualcosa non va. Consiglio giornata di tranquillità. Acquario: lunedì pesante per le scelte, ma allegro per le emozioni. Avendo una Luna importante e un Saturno interessante questo periodo impone un cambiamento di vita per alcuni drastico e non desiderato. Quando le stelle cambiano si deve effettuare una rivoluzione. In amore ci vuole pazienza.



