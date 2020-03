Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 marzo 2020/ Gemelli e Bilancia top, Leone lavoro e amore…

L‘oroscopo di Paolo Fox torna protagonista per l’inizio di una nuova settimana, oggi 30 marzo 2020. Andiamo a vedere quanto raccontato ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle, soffermandoci sui segni al top. La Luna nel segno dei Gemelli permette a questi di non pensare ai tanti problemi che ci sono anche se rimane molto difficile. Il 7 aprile potrebbe accadere qualcosa di importante inoltre su internet si potrebbe conoscere una bella persona. Per la Bilancia questo è un momento molto interessante, dopo aver superato il blocco vissuto fino al 22 marzo. C’è grande determinazione per un aprile interessante, ma bisogna fare comunque attenzione a Giove dissonante che potrebbe portare dei problemi soprattutto dal punto di vista economico. L’obiettivo è quello di aspettare il 7 aprile che potrebbe portare a delle novità molto interessanti.

AMORE – Diamo uno sguardo all’amore sempre analizzando da vicino l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il Sagittario deve fare molto attenzione in campo sentimentale perché questa è una giornata in cui una parola è poca e due sono troppe. Forse è il caso di gestire tutto con attenzione, soprattutto se ci si trova di fronte a due storie contemporanee. Stesso problema per i Pesci che però in questo momento è ancora più sotto controllo, deve infatti prendere una decisione in tempi più brevi possibile. I Gemelli hanno un bel cielo per gli incontri, ma in un momento così particolare dovranno accontentarsi di quelli virtuali, visto che in questo momento la situazione è così complicata e la quarantena per il Coronavirus impedisce di uscire di conoscere nuove persone. Di certo però si possono costruire delle basi per interessanti incontri nel futuro.

LAVORO – Ecco infine quanto raccontato per il lavoro nell‘oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. L’Ariete vive un momento non facilissimo, d’altronde come tutti, si potrebbero aggiungere ulteriori complicazioni anche per Giove che rimane contrario. Il Leone si è visto più volte sull’orlo di una crisi di nervi con la voglia di gettare la spugna, non ha però mollato e ora sembra pronto a raggiungere i suoi obiettivi anche se come tutti dovrà aspettare un po’ di tempo. La Bilancia riparte dopo il blocco vissuto fino al 22 marzo scorso. Nonostante questo deve fare comunque molta attenzione perché Giove opposto preoccupa e non poco sotto il punto di vista soprattutto delle finanze. Un Saturno interessante può portare l’Acquario a uno scatto interessante verso il futuro grazie a voglia e determinazione di raggiungere i propri obiettivi. Si potrà fare tutto però solo ed esclusivamente dopo aver voltato pagina, dimenticando le difficoltà vissute.



