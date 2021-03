Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 marzo 2021/ Previsioni Toro, Vergine e Capricorno…

Focus sui segni di Terra per quanto riguarda le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox nella rubrica Latte&stelle in onda su Radio Latte e Miele. Che giornata sarà questa martedì 30 marzo 2021 per i nati Toro, Vergine e Capricorno? Scopriamolo insieme…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Toro e della Vergine secondo Oroscopo Paolo Fox?

Iniziamo la carrellata di previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox a partire dal segno del Toro: la giornata di oggi sembra veder emergere il desiderio di liberarsi di alcune situazioni particolarmente difficili da gestire, ma la presenza di una Luna opposta invita ad agire con prudenza. Queste ore potrebbero veder nascere qualche piccolo conflitto in ambito familiare. Attenzione a non affaticare troppo il fisico.

Nati Vergine? La situazione astrologica di queste giornate sembra parlare di momenti di recupero che potranno riflettersi positivamente anche in ambito sentimentale. Grazie ad una Venere non più opposta, infatti, il mese di Aprile aiuterà a ricostruire un’intesa che potrebbe essersi allentata negli ultimi tempi.

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Il Capricorno: la giornata di oggi sembra scontare qualche preoccupazione in grado di rallentare i nuovi progetti tanto desiderati. Attenzione alle compagnie di cui ci si circonda..

