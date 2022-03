Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 marzo 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: amore e salute

Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 Marzo 2022: previsioni Ariete, Toro e Sagittario

Comincia una nuova giornata. Come di consueto, ci chiediamo cosa dobbiamo aspettarci da questo mercoledì. Come andranno l’amore, la salute, i rapporti in famiglia? Scopriamo cosa accadrà con l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox. Attraverso i canali di Radio Latte Miele, l’astrologo ha fatto le sue previsioni. Scopriamo come sarà la giornata di Ariete, Toro e Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, occasioni in arrivo

Il segno dell’Ariete sente che è arrivato il momento di dire come la pensa. Quando questo segno si mette in testa una cosa, non arretra. In questo periodo, per far valere le tue opinioni sei pronto a tutto, anche ad andare contro i tuoi oppositori. Ma tanto tu hai ragione e vai oltre. Questo è davvero un periodo da combattente. Come dice l’Oroscopo di Paolo Fox, da maggio avrai veramente una grande forza. Questo cielo è positivo: potrai risolvere qualcosa di importante e dar respiro a progetti ambiziosi. Possibile che sul lavoro ti vengano affidate le occasioni.

Leone, questo è un periodo pieno di contrasti, ma presto arriverà un maggio che vi porterà forza. Sembrerebbe che nel vostro segno ci sia una nuova situazione, che all’inizio può crearvi disagio ma che poi si rivelerà una bella sorpresa. Sul lavoro potreste avere un nuovo incarico, una nuova responsabilità. Chi invece non ha molto e sta aspettando una chiamata, aprile-maggio saranno mesi importanti. Un consiglio dall’Oroscopo Paolo Fox per le giovani coppie: attenzione alle insidie. Se c’è qualche problema, meglio farselo scivolare addosso.

Il Sagittario ha un grande cielo in questo periodo, e sarà così soprattutto da maggio 2022 fino alla fine del 2023. Chi è stato fermo può rimettersi in gioco e cercare soddisfazioni. Avrai l’occasione di seguire da vicino i progetti. Tutto ciò che è fermo, da maggio troverà risoluzione. Un consiglio dell’Oroscopo Paolo Fox: cerca di stare tranquillo e non creati problemi da solo.











