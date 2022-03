Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 marzo 2022/ Cancro, Scorpione e Pesci: i sentimenti…

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 marzo 2022, le previsioni per Cancro, Scorpione, Pesci

Un cielo che parla d’amore quello di Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa attende i segni di acqua in questa giornata? I sentimenti la fanno da padrone, anche se non per tutti e tre i segni i pianeti prevedono grandi cose. Andiamo a scoprire, attraverso le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox ai microfoni di Radio Latte Miele, cosa attende i segni di acqua in questo mercoledì 30 marzo.

Cancro, che giornata sarà secondo Oroscopo Paolo Fox?

Cari Cancro, lasciatevi amare. È un peccato sprecare questa sensualità che avete. Negli altri ispirate passione, sensibilità… A volte non mancano le delusioni in amore: per voi il sentimento più bello è quello più difficile. Datevi da fare: la verità di un rapporto è dietro l’angolo e capirete se avete investito nella persona giusta. Aprile sarà fondamentale per capire dove potete arrivare in amore. L’Oroscopo Paolo Fox dice: piccole svolte sono in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Pesci, la persona amata…

Scorpione, emozionarsi è facile. Con Venere e Marte dissonanti è normale perdere la pazienza. Dal 5 aprile le situazioni avranno più possibilità di essere portate avanti e risolte. L’Oroscopo di Paolo Fox dice: cerca la tua serenità e sentiti più attivo. Non evitare di mettere in chiaro i tuoi dubbi nei confronti della persona amata. Ultimamente è stato un periodo difficile per te.

Pesci, ti aspettano miglioramenti soprattutto nelle questioni legali. Ad aprile otterrai ciò che ti spetta e risolverai qualche briga. L’amore è importante: coltivalo e cerca di risolvere quello che non va. L’Oroscopo Paolo Fox dice che se il tuo rapporto è in crisi da tempo, aprile potrebbe risolvere tutto. In caso contrario, forse è arrivato il tempo di voltare pagina. Tempi fertili per i giovani sposi.

