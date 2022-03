Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 marzo 2022/ Toro, Vergine e Capricorno: le stelle…

Comincia una nuova giornata. Come andrà questo mercoledì 30 marzo per i 12 segni zodiacali? Cosa possiamo aspettarci dalla salute, la famiglia, il lavoro e non soltanto? L’Oroscopo Paolo Fox ci dà qualche indicazione in merito. Come sarà la giornata di Toro, Vergine e Capricorno? Ce lo dice l’astrologo attraverso i canali di Radio Latte Miele. Scopriamo di più.

Oroscopo Paolo Fox: Toro, i sentimenti…

Toro, cercare di sanare un sentimento è il tuo desiderio. Il sentimento potrebbe essere stato colpito da una delusione o da un evento esterno. A volte ci sono difficoltà anche per altri motivi, non solamente per comportamenti volontari. C’è necessità di far tornare presente un sentimento. Qualcosa forse ti ha spaventato. L’Oroscopo Paolo Fox ti invita ad essere paziente.

Oroscopo Paolo Fox: Vergine e Capricorno, è un periodo “no”

Vergine, in questo periodo non c’è molta energia. Il vostro è un segno ragionevole ma non sempre è possibile parlare con calma con le persone, ed è lì che perdi le staffe. Ti piace mettere in fila discorsi sereni e assennati e quando non hai la possibilità di farlo perdi la bussola. Sembra che in questo periodo le persone non ti seguano: ecco perché ci vuole tanta pazienza anche oggi, soprattutto sul lavoro e in famiglia. Parola dell’Oroscopo Paolo Fox.

Capricorno, in questi giorni sei molto pensieroso, anche e soprattutto sul lavoro, dove l’ambizione potrebbe non essere appagata. Niente paura, però: bisogna fare delle scelte ed è meglio prenderle oggi perché da maggio saranno più difficili da fare. Per quanto riguarda l’amore, è il caso di mantenere tutto sotto controllo e addirittura un pochino accontentarsi. In questo periodo, dice l’Oroscopo Paolo Fox, bisognerebbe star sereni.

