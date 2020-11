Oroscopo Paolo Fox oggi 30 novembre 2020/ Previsioni per Vergine, Sagittario e Cancro

Si apre una nuova settimana in compagnia delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, lunedì 30 novembre 2020. L’astrologo le ha date in anteprima da Radio Latte e Miele all’interno della consueta rubrica radiofonica Latte&Stelle.

Ariete: È una giornata di grande energia che porterà a una futura svolta emotiva per la fine dell’anno. Molti di voi dovranno eliminare delle difficoltà che sono nate di recente. Lunedì 30 vi è un cielo favorevole, con una luna che vi illumina, rafforzata dal Sole. Giove e Saturno sono ancora in opposizione facendovi vivere comunque a una serie di difficoltà dal punto di vista personale e legale. Non è un momento negativo, dato che quando vivete delle difficoltà avete la capacità di esprimere più energia e forza. Toro: Dovete cercare di chiarire una serie di situazioni personali e in particolare quelle di famiglia o quelle che riguardano i vostri figli. È un momento in cui ricercate una serie di conferme sia dal punto di vista sentimentale e quindi per voi è importante avere delle persone care intorno, ma anche dal punto di vista lavorativo.

Gemelli: Avete una luna favorevole e che vi spinge a vivere nuovi progetti, anche di una certa importanza. Anche se avete avuto dei momenti di difficoltà ora è il una fase della vostra vita in cui si presentano esperienze positivi in particolare dal punto di vista sentimentale. Dovete vivere queste esperienze in modo positivo, ma facendo attenzione a chi scegliere. Per questo può esserci una fase in cui non prederete delle scelte, riflettendo sui vari eventi. Cancro: Tra due settimane Giove e Saturno non saranno più opposti e questo vi permetterà di mettere da parte i momenti di tensioni e poter vivere quelle del futuro con un certo ottimismo. I momenti difficili quindi saranno solo un passato ricordo. In questa fase cercate di non essere troppo critici nei confronti degli altri, ma approfittare dei vantaggi che arriveranno con il 2021.

Oroscopo di Paolo Fox: Vergine, Bilancia, Scorpione e Leone

Leone: Dal punto di vista sentimentale e familiare, avete bisogno di prendere delle decisioni e intervenire. Cercate di mantenere i problemi familiari al di fuori delle situazioni lavorative. In particolare la giornata di lunedì 30 novembre la luna illuminerà il vostro segno, portando a una serie di situazioni positive. Vergine: I problemi economici e quelli lavorativi sono le vostre principali preoccupazioni. È un momento in cui dovete porre tutta le vostra energia a vivere le situazioni più importanti come l’amore. Non cercate di recuperare qualcosa dal passato, fossilizzandovi sulle vecchie esperienze, ma per chi è da solo vi saranno ottime opportunità di conoscere dei nuovi partner.

Bilancia: Avete nuove opportunità per il futuro, dato che tra qualche settimana Saturno e Giove non sono più opposti, permettendovi di caffrontare nuove opportunità. Grazie a un cielo positivo potrete vivere realtà diverse, con ampie prospettive sia dal punto di vista lavorativo sia sentimentale, dato che sono possibili nuovi incontri. Scorpione: Cercate di vivere la vita con un po’ di positività, senza pensare che le cose debbano essere sempre difficili e complicate. Anche se il vostro atteggiamento è quello di una persone molta attenta, voi però siete capaci di vivere le realtà in pieno. In particolare nell’ambito sentimentali avete bisogno di certezze da parte del vostro partner, ma non dimenticate la vostra identità.

Capricorno, Acquario, Pesci e Sagittario: previsioni oroscopo Paolo Fox

Sagittario: Sole e Mercurio vi offrono nuove opportunità, rispecchiando l’inizio di un mese di dicembre molto favorevole, con enormi miglioramenti nella vostra vita. In questa fase avrete l’opportunità di cambiare in positivo diversi aspetti della vostra vita, anche se durante gli ultimi tempi i vostri progetti sono stati spesso ostacolati, ora le cose invece cambieranno. Capricorno: È un momento complicato in cui stata cercando di affrontare le varie difficoltà. Questo è un anno in cui avete vinto una serie di sfide che vi ha permesso di essere più consapevoli delle vostre energie e delle vostre capacità. Se avete messo da parte per un po’ di tempo le relazioni sentimentali, questo non è per voi un problema. In amore cercate di essere attenti.

Acquario: In questo momento avete tantissime cose da valutare, e dovrete fare delle scelte che porteranno dei cambiamenti molto profondi. Potete avere la possibilità di vivere nuove esperienze, che non prevedono solo dei tagli con il passato, ma anche dovrete eliminare quegli elementi che vi bloccano e che non vi permettono di vivere la nuova transizione verso una vita in cui sarete più sicuri e soddisfatti. Pesci: In questo momento, anche se avete una Venere che illumina il vostro segno, non vi state appassionando in una storia, ma state vivendo la vostra vita sentimentale con molta tranquillità. Per questo le persone che vi vogliono bene o che vi conoscono, per certi aspetti subiscono la vostra confusione allontanandosi da voi, oppure chiedendovi continuamente quali siano io vostri sentimenti.



