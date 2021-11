Oroscopo Paolo Fox oggi 30 novembre 2021/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

Ariete e Toro, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Ecco le previsioni secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Toro e Gemelli per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di martedì 30 novembre 2021.

All’Ariete vorrei chiedere un po’ di pazienza, so che chiedo molto, ai nati Ariete. L’ho scritto, lo ripeterò: Giove entra nel segno, fa una comparsata nel 2022 (perché in effetti l’anno di grande forza sarà il 2023), però è importante sapere che le perplessità possono essere affrontate così come i problemi. Certo resta sempre qualche dubbio e poi è vero che l’Ariete fa tutto da solo ed è un grande organizzatore però se ci fosse un aiutino… Questa Venere contro mi dice che alle volte ti lamenti, perché alla fine devi fare tutto da solo, in famiglia e persino nei rapporti d’amore: non sono pochi i nati Ariete che pensano di essere in credito e forse hanno anche ragione. Spero solo che questa Luna opposta non ti dia tropo fastidio, ecco perché torno al discorso iniziale: un po’ di pazienza non guasta.



Per il Toro: secondo l’Oroscopo Paolo Fox è importante che cambi aria oppure, se ha intenzione di continuare le cose che sta facendo, che comandi un po’ di più e chieda un po’ di soldi! C’è questa rivoluzione in atto già da tempo, perché Urano è nel segno da molti mesi, che si espliciterà e sarà ancora più evidente in pochi mesi: questo vale per il lavoro, mentre Venere è molto comprensiva in amore. Certo tu lo sei nei confronti di persone che forse stanno tirando troppo la corda. L’amore dei Toro non è messo in discussione ma chi ha a che fare con Bilancia, Ariete, Cancro, ogni tanto sente che è necessario puntare i piedi.



L’oroscopo Paolo Fox: Gemelli, tutto su lavoro e amore

Vediamo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli che avranno una giornata interessante. Con gli inizi del prossimo anno però attenzione perché ci saranno dei contratti da rivedere, delle questioni di lavoro da definire. Forse cerchi un po’ di divertimento e di relax. Vivere sulla cresta dell’onda è bello, però attenzione a non pretendere troppo dal destino. In amore stelle neutrali: chi ha una storia la continua e chi non ce l’ha forse si diverte con qualche incontro part time. Devono cercare di riavvicinarsi le persone che si sono allontanate, soprattutto durante l’estate di quest’anno.

