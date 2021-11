Oroscopo Paolo Fox oggi 30 novembre 2021/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Tutte le previsioni svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di martedì 30 novembre 2021 sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, la situazione per Capricorno e Acquario

Capricorno: tu sai che sei uno dei segni più forti, se non altro più osservati, perché avere Venere nel segno, da tante settimane, e averla ancora per altre settimane nell’immediato futuro, indica proprio questa forma di attrazione che imponi agli altri: le giornate di giovedì e venerdì parlano chiaro. Ci sono anche dei momenti in cui bisogna fermarsi per fare il punto della situazione. In queste 24 ore abbiamo un cielo favorevole, ma fra stasera e domani mattina, ci sarà un piccolo calo emotivo oppure uno sbandamento. Capita ai Capricorno che hanno come motto “chi fa da sé fa per tre”: è vero, è anche giusto questo discorso, però… che stanchezza! Bello questo cielo per le coppie che vogliono fare grandi progetti.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 novembre 2021/ Previsioni Pesci, Cancro e Scorpione

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà per gli Acquario che sta cercando nuovi lidi da esplorare: è un discorso che sto facendo da tempo e c’è anche chi da qualche mese ha cambiato gruppo, ruolo, mansione oppure orario.

Certo che adesso hai deciso di Vivere, con la V maiuscola! Quindi sì, il lavoro è importante, per carità, l’amore pure, però se per troppo tempo ti sei sacrificato, allora cercherai qualcosa di più. Stai facendo molto, ogni tanto bisogna riposare. Stelle importanti nel fine settimana.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 novembre 2021/ Previsioni Acquario, Gemelli e Bilancia

Pesci, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa infine dei Pesci: parliamo di una situazione di parziale recupero, perché i mesi molto più importanti saranno gennaio e febbraio. Ecco perché se ci sono delle perplessità forse nascono nel settore familiare, o per storie e situazioni che non hai del tutto chiarito. Questo è un cielo molto bello per chi è innamorato, per chi sa di avere a fianco una persona giusta, perché da qui a pochi mesi si potrebbe arrivare ad ottenere qualcosa di più, oppure davvero vivere una grande conquista. Non sei in ritardo sui tempi! Devi semplicemente mettere in chiaro la tua situazione: questo vale sia nel lavoro che in amore. Nuove storie molto favorite.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 novembre 2021/ Previsioni Sagittario, Ariete e Leone

© RIPRODUZIONE RISERVATA