Oroscopo Paolo Fox oggi 30 novembre 2021/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

Cancro, Leone e Vergine sono pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di martedì 30 novembre 2021 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox, salute e lavoro per Cancro e Leone

Secondo l’oroscopo Paolo Fox il Cancro è molto stranito in questi giorni e anche un po’ sottotono fisicamente: o hai affrontato un piccolo problema o magari in questo momento non sei al top. Fatto sta che è un martedì da prendere con le pinze, ma con grandi prospettive per il futuro: pensa che già gennaio e febbraio parleranno di novità importanti. Se una cosa non ti va più di farla, non farla, però attenzione perché se hai firmato un contratto o un accordo sarà difficile bloccare tutto prima degli inizi del prossimo anno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 novembre 2021/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

Per i nati sotto il segno del Leone, questo segno potrà dare sfoggio della sua bellezza, del suo fascino. Il Leone è sicuramente uno dei segni più forti dello zodiaco. Quand’è che forse sbaglia? Quando pretende di essere infallibile, perché anche se è vero che dice delle verità, agli altri questa infallibilità potrebbe dare fastidio. A quelli che vogliono vivere una storia, consiglio di farsi notare e con queste stelle non è escluso che arrivino proposte. Saturno, Giove in aspetto nervoso parlano di situazioni, anche a livello lavorativo, da cambiare o magari in via di cambiamento. Molti hanno dovuto, volenti o nolenti, iniziare un nuovo percorso.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 novembre 2021/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Vergine, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox?

Per la Vergine, l’oroscopo Paolo Fox sottolinea come si debba fare il punto della situazione: il periodo è buono e tra l’altro anche guardando le stelle di fine anno, avremo gli ultimi giorni di dicembre eccellenti. Però questa è una giornata intermedia, perché stai facendo troppo oppure sei stanco. Se non hai le idee chiare, se vedi tutto confuso, stop! Prenditi una pausa e non andare in escandescenze per nulla, soprattutto se persone intorno a te non fanno quello che dovrebbero.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 novembre 2021/ Previsioni Pesci, Cancro e Scorpione

© RIPRODUZIONE RISERVATA