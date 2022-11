Oroscopo Paolo Fox oggi, 30 novembre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione: cielo

Cosa accadrà in questo mercoledì per l’Oroscopo di Paolo Fox? Per il Leone, i pianeti sono favorevoli. Il 2022 è stato pesante e qualcosa è cambiato anche a livello emotivo ma Giove tornerà arrivo dal 20 di dicembre questo porta ad investire sul futuro. Per la Vergine ci sono troppe tensioni: a novembre ci sono stati dei problemi e forse anche uno stop fisico. Per la Bilancia, dicembre potrebbe essere il mese dei chiarimenti: attenzione però ai rapporti con Cancro e Ariete. Per lo Scorpione, dicembre sarà un buon mese per le relazioni. Gli amori andranno bene proprio in queste settimane, anche se non è esclusa qualche incertezza.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, i pianeti

Leone, in questo momento Mercurio, Venere e Sole favorevoli e Marte sono importanti. Questo 2022 si è rivelato pesante: forse qualcosa ti è stato tolto, forse anche un riferimento importante è saltato. Magari qualcosa è cambiato anche a livello emotivo e nell’ambito del lavoro non tutto è andato bene. La bella notizia dell’Oroscopo di Paolo Fox però è che più prove cerchi di superare, più sei forte. Giove tornerà attivo dal 20 di dicembre e questo significa che non devi preoccuparti del passato: puoi investire nel futuro.

Vergine, ci sono troppe tensioni: tra il 24 e il 25 novembre ci sono stati dei problemi, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox. Forse hai dovuto affrontare un fastidio fisico o c’è stato uno stop. La presenza di persone care a fianco che ti sorreggono c’è e per fortuna a dicembre ritroverai una grande voglia di fare. Se in questi giorni ti senti un po’ malinconico oppure senti di non farcela a fare tutto, aspetta solo qualche giorno in più, le cose andranno meglio.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia e Scorpione, il mese di dicembre…

Bilancia, come per altri segni, anche per te il mese di dicembre potrebbe essere il mese dei grandi chiarimenti. Se hai a che fare con Cancro e Ariete devi però fare doppia attenzione. Non rivelare subito le proprie emozioni potrebbe essere un problema perché a furia di tenere dentro le cose per paura di buttare all’aria situazioni o di colpire una persona, si rischia di stare male, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Adesso le incertezze vanno affrontate: da qui inizia un processo di evoluzione che coinvolgerà anche il prossimo anno.

Scorpione, dicembre sarà un mese bello per le relazioni. Più gli amori sono complicati, più ti interessano. Questa settimana è ancora abbastanza importante: infatti la prossima potrebbe contenere qualche elemento di disagio, o forse qualche incertezza e solitudine emotiva, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Se alcuni legami non sono soddisfacenti, bisognerebbe cercare, piano piano, di realizzare la situazione e di capire come stare meglio.











