Oroscopo Paolo Fox oggi, 30 novembre 2022/ Previsioni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox: Ariete e Toro, il cielo

Ariete, dicembre sarà il mese della resa dei conti, soprattutto se ci sono delle persone che ti hanno creato dei problemi. Ora bisogna agire con grande logica e non reagire, se non si vuole buttare tutto all’aria. Il prossimo anno ci saranno delle opportunità da sfruttare: l’Oroscopo di Paolo Fox consiglia di non essere troppo caotici. Questa settimana è iniziata in maniera un po’ conflittuale: bisogna prepararsi a delle battaglie ma anche a vittorie, con un picco massimo tra sabato e domenica.

Toro, c’è necessità di allontanarti da problemi legati alla quotidianità. Forse ci sono anche questioni di soldi rimaste in sospeso. Giove dal prossimo anno entrerà nel segno: il 2023 sarà di buon auspicio anche se bisognerà trovare un buon equilibrio, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Per raggiungerlo sicuramente si dovrà aspettare metà maggio, però intanto è giusto farsi due conti e iniziare a pensare a qualcosa di bello.

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli e Cancro, riflessioni

Gemelli, in ultime giornate ci sono stati dei problemi. Forse hai vissuto semplicemente una fase di stanca oppure alcuni rapporti sono in fase di verifica, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Ognuno ha il suo cielo: il consiglio è di fare le cose con calma e a non prendere tutto di petto. Se hai desiderio di giustizia e vuoi tornare in corsa anche sul lavoro, sappi che dicembre porterà sorprese.

Cancro, questa è una giornata che comporta una riflessione profonda. Dicembre invita tutti quelli che hanno problemi d’amore a parlare chiaro. Bisognerebbe infatti parlare in maniera un po’ più trasparente, perché tenersi le cose dentro e non esporle al meglio porta al fatto che le proprie incertezze e inibizioni aumentino e diventino un vero problema. Ci sarà po’ meno di disponibilità dal 6 e ancora meno dal 10 dicembre, soprattutto se pensi che una persona non sia stata sincera con te, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.













