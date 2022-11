Oroscopo Paolo Fox oggi, 30 novembre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Un mercoledì importante per i segni zodiacali. Il Sagittario ha i pianeti attivi: c’è una grande evoluzione in corso e Mercurio e Venere nel segno potrebbero portare buone notizie. In questo momento bisogna fare attenzione alla casa. Il Capricorno avrà il Sole nel proprio segno a dicembre: forse c’è una missione da compiere in questo mercoledì. Per l’Acquario, di recente ci sono stati momenti di disagio ma ora è un periodo importante per gli incontri e le amicizie. Infine i Pesci, che hanno una Luna importantissima in questa giornata: Saturno dal 2023 servirà a rinascere.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario e Capricorno, pianti attivi

Sagittario, questa è una settimana che nasce con pianeti attivi. C’è una grande evoluzione in corso che continuerà anche nei primi sei mesi del 2023. Mercurio e Venere nel segno portano buone iniziative e novità. In questi giorni torna il desiderio di fare cose piacevoli, magari anche di viaggiare, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Per questo è necessario muoversi, cambiare riferimenti e fare delle cose importanti. In questo momento sono prevalenti le questioni che riguardano la casa.

Capricorno, dicembre sarà il tuo mese: arriverà il Sole nel tuo spazio zodiacale e inoltre sarà un mese che ti metterà in evidenza. Tu sei spesso un riferimento per gli altri, perché non cambi idea facilmente. Come dice però l’Oroscopo di Paolo Fox, se vuoi essere pienamente vincitore anche nel 2023, devi ascoltare quello che ti dice la gente. Oggi forse hai una missione di compiere.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, nel 2023…

Acquario, c’è varietà delle situazioni che vivi e novità che possono riguardare anche la creatività. I nati sotto questo segno spesso devono distruggere per ricostruire: a te infatti piace l’insolito. Di recente ti è capitato di vivere momenti di disagio ma in generale questo è un periodo importante per le amicizie e per gli incontri, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. I primi due mesi del 2023 saranno decisamente validi, anche per fare nuove scelte.

Pesci, oggi c’è una Luna importantissima che stuzzica la tua emotività. Forse nell’ultimo periodo hai perso tempo perché ogni tanto ti fermi a pensare a tutto quello che è stato. Adesso dovresti iniziare a pensare a tutto ciò che sarà. La scorsa settimana è stata così così, questa è migliore e dal 6 torna una buona capacità di azione. In questo momento hai bisogno di nuovi riferimenti, perché tanti ne sono andati persi dall’estate, ma il 2023 sarà di vigore. Saturno avrà proprio il potere di farti rinascere. Per te il 2023 potrebbe significare cambio di gruppo sul lavoro o nuovi progetti: presto novità, spiga l’Oroscopo di Paolo Fox.

