OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi 30 novembre: Toro, Cancro, Ariete, Pesci

Oroscopo sabato 30 novembre 2019

Paolo Fox torna protagonista con il suo oroscopo a LatteMiele per la giornata di oggi, 30 novembre 2019. Il noto astrologo tiene come sempre la sua consueta rubrica Latte e Stelle, andiamo a vedere cosa ha detto. L’Ariete è leggermente in calo e rischia di ritrovarsi di fronte a problemi non facilissimi da gestire. Il 2020 sarà una giornata molto interessante con la possibilità di raggiungere delle ottime risposte. I Gemelli hanno un cielo molto interessante che può regalare una grande liberazione. La Luna opposta rende il Cancro irascibile e nervoso. Il Leone deve riuscire a tagliare fuori quelli che sono tempi morti, visto che c’è il rischio di trovarsi di fronte a situazioni non di facilissima gestione. Non si deve mai rimanere fermi che il rischio è di guardarsi intorno senza risposte. Clicca qui per conoscere l’oroscopo della settimane 24-29 novembre di Paolo Fox.

Paolo Fox, le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’analisi dell‘oroscopo di Paolo Fox parte dai segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete ha una giornata in calo, inoltre questi due giorni sono impetuosi perché bisogna fare delle scelte importanti sul futuro, si è portati a fare sempre scelte immediate e non bisogna temporeggiare. Conviene agire così? Se c’è una forza in più la si deve sfruttare al meglio. Il Toro ha le porte aperte per un grande 2020 che bisogna volere, visto che noi siamo sempre gli artefici del nostro destino. Dispute e questioni riguardanti la casa e i soldi sono in definizione. Venere è favorevole, chi è solo può liberare il cuore. I Gemelli questo fine settimana hanno grandi stelle ed è un cielo di liberazione. Momento per puntare al futuro. Si può sottrarre qualcosa. Il Cancro ha una Luna opposta che rende irascibili e nervosi, chi ha cambiato il ruolo è sotto pressione e anche chi si occupa di casa e famiglia. Questi due giorni sono stancanti. Giorni stancanti per chi ha cambiato zona o ambiente.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione cosa prevede l’oroscopo di oggi?

Ora passiamo per l’oroscopo di Paolo Fox a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone in questi giorni deve tagliare i tempi morti. Quelli che aspettano e non fanno niente perdono un’occasione. A guardare il segno non si deve rimanere fermi. La Vergine ha un bel cielo, studenti e lavoratori hanno buone risorse. Chi è rimasto solo e si è separato trova l’anima gemella o un indirizzo nuovo. Sulla tenuta di un’azienda non si discute ma è il segno stesso a dover fare delle scelte. La Bilancia deve essere moderata ma in questi giorni non vi tenete. Prima si era abbastanza diplomatici e tranquilli adesso non si resiste. Complicazioni solo se mettere troppa carne al fuoco. C’è qualcuno che vuole costringersi a fare qualcosa. Lo Scorpione ha un grande cielo, 48 ore che invitano ad abbandonare tutte le tensioni, non bisogna pensare al bicchiere mezzo vuoto. Si può perdere la pazienza e però si è intuitivi.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario deve superare qualche problema personale, Venere ora non è nel segno, tutto è possibile anche vivere emozioni particolari. Se piace qualcuno si deve cercare di fare una mossa. Il Capricorno ha un periodo confuso ma deve solo fare tagli netti. Il segno che spesso si prende tempi lunghi deve agire. Ci sono anche attacchi esterni, si è stati criticati e invidiati, ed ecco perché bisogna stringere i denti. Buone capacità di azione e reazione. L’Acquario ha un Marte che porta nervosismo e stanchezza, se si fanno troppe cose assieme, il punto debole è il caos mentale. I Pesci hanno un momento importante per le relazioni, se ci si è sentiti molto sbandati si deve parlare chiaro perché se l’amore c’è allora reggerà ancora a lungo. Se non c’è si deve capire che le strade sono interrotte.



