Oroscopo Paolo Fox oggi 30 Ottobre 2020/ Toro, Bilancia, Acquario e…

L’oroscopo di oggi di Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco un breve resoconto delle previsioni astrologiche di Paolo Fox per la giornata di venerdì 30 ottobre 2020, trasmesse in anteprima da Radio Latte e Miele all’interno della rubrica radiofonica Latte & Stelle. Ariete: Sembra farsi sentire un grande desiderio di cambiamento che, unito alla determinazione che caratterizza i nati sotto questo segno, potrebbe condurre a scelte avventate. La possibilità di attuare le trasformazioni tanto ambite sembra non esserci ancora, per questo sarebbe bene progettare tutto al meglio in vista del prossimo anno. Toro: La confusione che sembra caratterizzare queste giornate potrebbe portare un po’ di stanchezza, ma la Luna nel segno offrirà una buona protezione a questo fine settimana. I sentimenti sembrano aver già parzialmente recuperato alle difficoltà recenti, e ora finalmente si potrà contare su una situazione migliore anche dal punto di vista economico: attenzione a non farsi scappare nessuna opportunità. Gemelli:Questo fine settimana sembra favorire i rapporti interpersonali, permettendo finalmente di chiarire alcune piccole questioni a livello familiare. Anche in amore si potrebbe iniziare ad intravedere un miglioramento che diventerà più consistente durante il mese di Dicembre. Cancro: La giornata di oggi sembra portare con sé un po’ di stanchezza e qualche lieve impedimento fisico, che potrebbe riflettersi negativamente sui rapporti con gli altri: attenzione a non scaricare sulle persone vicine le proprie tensioni interiori.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: cosa dice oroscopo di Paolo Fox

Leone: Questo venerdì invita ad affrontare in fretta tutti i problemi che richiedono discussioni, prima che un fine settimana complesso possa appesantire alcune situazioni. Venere favorevole sembra indicare una buona ripresa in ambito sentimentale, mentre sul lavoro ci si potrebbe dover scontrare con qualche difficoltà. Vergine: Nonostante Venere non sia più presente all’interno del segno, sembra essere rimasta una grande carica emotiva utile a vivere al meglio le relazioni: questo fine settimana potrebbe regalare grandi emozioni! Opportunità in arrivo grazie a Giove e Saturno favorevoli. Bilancia: Questo fine settimana sembra poter portare un po’ di ordine all’interno di una situazione generale abbastanza confusa che potrebbe aver visto nascere diverse discussioni nel corso di questa settimana. Attenzione ai rapporti con gli altri. Scorpione: Queste giornate invitano a mettersi in gioco per contrastare quel senso di noia e insoddisfazione che in questi giorni potrebbe pesare più del solito, però sarà necessario continuare a mantenere un atteggiamento prudente nel rapporto con gli altri per avitare di rimanere feriti da alcune reazioni.

Oroscopo di Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario: Questo periodo sembra segnare un momento di grandi rivoluzioni che potrebbero ridefinire alcuni rapporti. Le storie nascenti potranno contare su una buona situazione astrologica, e con l’arrivo di Novembre le emozioni risulteranno ancora più favorite. Attenzione a chiarire tutte le situazioni rimaste in sospeso. Capricorno: La stanchezza che ha caratterizzato le ultime due giornate sembra protrarsi anche durante questo venerdì, ma con l’arrivo del fine settimana si potrà contare su un discreto recupero. Attenzione alle questioni familiari. Acquario: Delle piccole difficoltà accadute durante gli ultimi giorni potrebbero portare qualche rimpianto capace di appesantire queste ore, ma i cambiamenti che si prospettano all’orizzonte sembrano chiedere a gran voce di abbandonare il passato per dedicarsi alle novità. Pesci: Con Venere non più contraria e la Luna favorevole, questo fine settimana potrebbe aiutare a riscoprire alcune emozioni. Fino alla fine di Dicembre si potrà contare su una situazione astrologica molto favorevole, utile a fare progetti in vista del prossimo anno.



