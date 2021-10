Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 ottobre 2021/ Leone in amore, Cancro e Vergine…

Immancabile appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox, puntuale anche nella giornata di oggi, sanato 30 ottobre 2021. L’esperto di astrologia, come di consueto, ha svelato le sue previsioni nel corso della rubrica dal titolo Latte e Stelle, che va quotidianamente in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele. In questo approfondimento scopriremo, nel dettaglio, cosa accadrà ai nati sotto il segno di Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 ottobre 2021/ Attenti ai Pesci, Sagittario e Acquario...

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per Cancro e Leone

Partiamo dal Cancro: se siete alle prese con una relazione che non va, è il momento di parlare con chiarezza. Il transito di Venere a partire da novembre aumenta l’agitazione in ambito sentimentale, forse per questioni legate alla fiducia reciproca anche in ambito lavorativo. Procedete con cautela al fine di limitare gli scontri e le discussioni.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 ottobre 2021/ Scorpione male, Bilancia e Capricorno...

I nati sotto il segno del Leone, secondo l’oroscopo Paolo Fox i prossimi giorni potreste risultare un po’ pesanti, avrete spesso da ridire sul modo di fare delle persone. La pozione opposta di Giove e Saturno sta inoltre condizionando alcuni cambiamenti nella vostra vita, soprattutto in funzione di alcune novità in ambito lavorativo. Se cercate una nuova occupazione alcune opportunità importanti potrebbero essere alla vostra portata.

Vergine, cosa dice l’oroscopo Paolo Fox?

Il weekend vi vedrà molto pignoli, Vergine. Secondo l’oroscopo Paolo Fox potreste ritrovarvi a voler puntualizzare troppo anche in situazioni banali. Fate attenzione ai segni gemelli e sagittario, potreste trovare alcune difficoltà nel tenergli testa. Date maggiore spazio alle idee in ambito lavorativo, in particolare tra sabato e domenica potrebbero arrivare delle intuizioni importanti.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 ottobre 2021/ Vergine in amore, Cancro e Leone...

© RIPRODUZIONE RISERVATA