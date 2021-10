Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 ottobre 2021/ Previsioni per Toro, Ariete e Gemelli

Come ogni giorno, arriva quel momento: cari appassionati di astrologia, andiamo a scoprire cosa riservano le stelle! Vediamo l’oroscopo Paolo Fox per oggi, sabato 30 ottobre 2021. L’esperto anche questa mattina si è espresso nel corso della rubrica Latte e Stelle, che va in onda quotidianamente sulle frequenze di Radio Latte e Miele. In questo approfondimento vedremo cosa ha annunciato ai nati sotto il segno di Ariete, Toro e Gemelli.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per Ariete e Toro

Questo fine settimana l’Ariete deve cercare di essere meno precipitosi: se avete intenzione di intavolare una discussione abbiate maggiore prudenza. Qualche discorso in sospeso o qualche situazione fastidiosa limitano la vostra tranquillità, in particolare alcune relazioni con uno scarso feeling potrebbero prendere una brutta piega da novembre. In ogni caso nei prossimi giorni ritroverete la giusta energia.

Gli ultimi due giorni sono stati molto stancanti per il Toro, questo weekend avrete però l’occasione di riprendervi, soprattutto nell’intimità. Da novembre il passaggio di Venere porterà importanti novità in ambito sentimentale e lavorativo, in particolare chi sta pensando di portare avanti un nuovo progetto avrà grandi soddisfazioni.

Gemelli, cosa dice l’oroscopo Paolo Fox?

Il weekend potrebbe rivelarsi complesso per i nati sotto il segno dei Gemelli, in particolare per chi tornerà ad avvertire la noia. L’oroscopo Paolo Fox dice che la posizione opposta di Venere non aiuta, ma chi sta aspettando da tempo una grande storia può iniziare a ben sperare, basta solo saper aspettare ancora un po’. Siate meno diffidenti verso i nuovi incontri.

