Oroscopo Paolo Fox, oggi 30 ottobre 2021/ Scorpione bene, Bilancia e Capricorno…

Bilancia, Scorpione e Capricorno, non vedete l’ora di scoprire cosa accadrà in questi ultimi giorni del mese, eh?. L’oroscopo di Paolo Fox ha risposto alle vostre domande per la giornata di oggi, sabato 30 ottobre 2021. L’esperto di astrologia, come di consueto, si è espresso all’interno della rubrica Latte e Stelle, che va in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele. In questo approfondimento ci concentreremo proprio sulle sorti di questi tre segni.

Oroscopo di Paolo Fox: le previsioni per Bilancia e Scorpione

Per i nati sotto il segno della Bilancia: forse è il momento di chiarire alcune questioni legate all’ambito familiare. Se siete alle prese con un rapporto sentimentale instabile, bisogna assolutamente parlare il prima possibile. In ogni caso il fine settimana sarà importante per recuperare le energie e dedicarsi al relax.

Per lo Scorpione: dopo tante lotte per la tranquillità sarete agevolati dal transito di Venere a partire da novembre. Le attività individuali torneranno in auge, nonostante la presenza di Saturno contro che comunque indica la necessità di modificare qualcosa o limitare le spese. Nel fine settimana comunque prestate attenzione in amore, non generalizzate troppo.

Capricorno, cosa dice l’oroscopo Paolo Fox?

Le prossime settimane saranno cruciali per degli obbiettivi importanti dei nati sotto il segno del Capricorno. Per l’oroscopo Paolo Fox dovete cercare di gestire meglio gli impegni al fine di guadagnare tempo a seconda delle vostre reali intenzioni. Il dialogo in amore è importante, ma il periodo è propizio in particolare per chi cerca una nuova esperienza sentimentale.

